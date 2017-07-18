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Ebru Şallı genç iş adamıyla aşk yaşıyor

Sinan Akçıl’la ilişkisini noktaladıktan sonra kalbini aşka kapatan Ebru Şallı, yelkenleri suya indirdi.

18.07.2017 - 05:14
  1. Haberler
  2. Magazin

Adı Cem Yılmaz ve Arda Turan’la anılan ünlü model, gönlünü genç bir işadamına kaptırdı.

SÜPER LÜKS YATTA GÖRÜNTÜLENDİLER

Habertürk gazetesinden  Nuri Altuntaş'ın haberine göre mavi tura çıkan çiçeği burnunda âşıklar, önceki gün Bodrum Gündoğan’da demirli süper lüks yatta el ele görüntülendi.

Ebru Şallı genç iş adamıyla aşk yaşıyor

Güne deniz keyfi yaparak başlayan Şallı ve sevgilisi, sudan çıktıktan sonra yatın arka kısmında el ele güneşlendi.

Model, yanağından makas aldığı sevgilisini öpücüklere boğdu. Jet-ski ile tur da atan çift, öğle saatlerinde rotayı Kuşadası’na çevirdi.

Ebru Şallı genç iş adamıyla aşk yaşıyor

Sevgilisiyle yüzdükten sonra jet-ski’ye binen Şallı, kusursuz fiziğiyle göz doldurdu.

Ebru Şallı genç iş adamıyla aşk yaşıyor

Ebru Şallı genç iş adamıyla aşk yaşıyor

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