Ebru Şallı genç iş adamıyla aşk yaşıyor

TBMM Anayasa Komisyonunda, Meclis İçtüzük değişikliğine ilişkin AK Parti ve MHP'nin ortak teklifinin 4 maddesi kabul edildi.

İçtüzük değişikliği için 4 madde komisyonda kabul edildi

Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Kamçatka Adası'nda 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

4

Birinci dereceye yükselen hakim ve savcılar belirlendi

HSK kararı ile 15 hakim, 7 savcı, 7 idare mahkemesi başkanı ve bir vergi mahkemesi başkanı birinci dereceye yükseltildi.