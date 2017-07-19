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Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın Bodrum'da lüks bir teknede el ele görüntülendiği yeni sevgilisinin evli bir iş adamı olduğu orta çıktı.

19.07.2017 - 01:26
  1. Haberler
  2. Magazin
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflarla başı epey ağrıyan Ebru Şallı'nın günler sonra yüzü güldü. Ancak Şallı'nın sevgilisi olan Uğur Akkuş adlı iş adamının evli olduğu ortaya çıktı.

KUEVYT EMİRİ'NİN TÜRKİYE YATIRIMLARINA YÖN VERİYOR

Posta gazetesinin iddiasına göre, Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş'un Gonca Derin Akkuş ile evli olduğu ortaya çıktı. Akkuş, Kuveyt Emiri'nin 3 milyar dolarlık yatırımlarına Türkiye'de yön veriyor.

Gonca Derin Akkuş'un İnstagram paylaşımı:

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Akkuş çiftinin görüntüleri:

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

İkili yatta böyle görüntülenmişti:

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

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