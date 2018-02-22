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Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş: Kralını veririm

Ebru Şallı ile aşk yaşayan ve 10 yıllık eşi Gonca Akkuş'la boşanma davası devam eden iş adamı Uğur Akkuş, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 10:40..
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Nişantaşı'nda objektiflere yakalanan Uğur Akkuş, üstü kapalı bir şekilde de olsa Ebru Şallı ile ilişkilerinin devam ettiğini belirtti.

"GÖRÜNTÜNÜN KRALI GELİYOR"

Muhabirlere görüntü vermek istemeyen Uğur Akkuş, "Üç beş ay sonra dava bitecek. O zaman ben size görüntünün kralını veririm." dedi.

"DELİ RAPORU VAR"

Her ne kadar yönünü değiştirip muhabirlerden kaçmaya çalışsa da başarısız olan Uğur Akkuş, konu hakkında ilk kez açıklama yaptığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"İki çocuk var, zarar görmesinler diye sesimizi çıkartmıyoruz. Benim gece hayatım yok, çıkmam, alkol bile kullanmam. Öyle dünyalarda işim yok.

Ne yapayım, konuşayım mı? 'Çocuklarımın annesinin raporu var' mı diyeyim? 'Deli' mi diyeyeyim, çıkıp ifşa mı edeyim? Onun psikolojik sorunları var."

Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş: Kralını veririm

Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş: Kralını veririm

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