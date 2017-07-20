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Ebru Şallı'nın sevgilisinin eşi; hamile olduğunu açıkladı

Magazin basınına bomba gibi düşen Ebru Şallı-Uğur Akkuş ilişkisinde Akkuş'un eşi ayrılmadıklarını hatta hamile olduğunu açıkladı.

20.07.2017 - 07:59
  1. Haberler
  2. Magazin

Ebru Şallı'nın birlikte olduğu Uğur Akkuş'un evli ve 2 çocuk babası olduğunun ortaya çıkmasının ardından Akkuş'un yaptığı "biz ayrıldık" açıklamasına eşinden cevap geldi.

Ebru Şallı'nın sevgilisinin eşi; hamile olduğunu açıkladı

"3 YIL ÖNCE EVLİLİĞİM BİTTİ"

Uğur Akkuş evli olduğu haberlerinin çıkmasıın ardından bir açıklama yaparak; "Biz 3 aydır seviyeli, dürüst, doğru, saygılı bir ilişki içindeyiz. Her şey açık ve ortada. Kimse kimseyi kandırmadığı gibi bir dava süreci olduğu için insanların özel hayatını etkilememek ve evlilik kurumuna duyduğumuz saygıdan dolayı zamanı gelince gereken detayları konuşmayı uygun görüyoruz. Ancak 3 yıl önce biten bir evlilik ve boşanma süreci olduğu için detayların fazla konuşulmamasını ümit ediyoruz." demişti.

Ebru Şallı'nın sevgilisinin eşi; hamile olduğunu açıkladı
Gamze Akkuş-Uğur Akkuş

"9 HAFTALIK HAMİLEYİM"

Uğur Akkuş’un basın açıklamasından sonra, Gonca Akkuş’tan beklenmedik bir açıklama geldi. Akkuş, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu söyledi: "9 haftalık hamileyim. Planlı bir gebelikti, doğuracaktım. Fakat bu açıklamalardan sonra sonlandırıyorum hamileliğimi. Herkes için hayırlısı olsun."

Ebru Şallı'nın sevgilisinin eşi; hamile olduğunu açıkladı

"BURNUMU VE KABURGAMI KIRDI"

Gonca Akkuş, geçmişte eşinden şiddet gördüğünü de öne sürdü: “İki kez boşanma davası açtım. İkisi de darp davası. Eşim 3 sene önce kıskançlık yüzünden çıkan kavgada kolumu üç yerinden kırdı. Geçen sene de burnumu ve kaburgamı kırdı. Hepsinin raporu var. Ve ceza davaları ben şikayetimi çektiğim halde devam ediyor."

Ebru Şallı'nın sevgilisinin eşi; hamile olduğunu açıkladı

Ebru Şallı'nın sevgilisinin eşi; hamile olduğunu açıkladı

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