taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.298
USD
3,6900
EURO
4,3449
ALTIN
152,73
PETR
55,8400

Ebru Şancı acı haberi Amerika'da öğrendi

Hayvansever manken Ebru Şancı’nın İngiliz Bulldog cinsi 5 köpeği vardı. İçlerinden biri öldü.

10.10.2017 - 07:49
  1. Haberler
  2. Magazin

İİ

İş için Amerika’da bulunan Ebru Şancı, ‘Ülker’i kaybettiğini eşi Alpaslan Öztürk’ün telefonu ile öğrendi. Acı haberi duyan Ebru Şancı'nın ağlama krizine girdiği öğrenildi. ‘Ülker’, Kemerburgaz’da oturdukları villanın bahçesine gömüldü.

KOMŞULARINI TEHDİT ETMİŞTİ

Hayvanları çok seven Ebru Şancı, yaşadığı sitede "hayvan düşmanı" olarak nitelendirdiği bazı komşularını sert bir dille uyarmış ve "Zehirlerseniz bütün Türkiye hepinizin kim olduğunu tek tek öğrenir" demişti.

Ebru Şancı köpeklerine çok düşkün. Instagram hesabından sık sık ikiz bebekleri ve köpeklerinin olduğunu kareleri paylaşıyor.

Ebru Şancı acı haberi Amerika'da öğrendi

İlginizi Çekebilir
Haluk Levent Ampute Milli Takım'ı için harekete geçti
Şarkıcı Haluk Levent ve Sosyal Medya grubu AHBAP Türkiye Ampute Milli Takımı için kolları sıvadı.
Reha Muhtar ve Deniz Uğur birbirine girdi
Deniz Uğur’la Reha Muhtar arasında velayet savaşı çıktı.
Hande Bermek’in avukatından yeni açıklama
Murat Başoğlu ile eski eşi Hande Bermek’in ‘Formalite icabı boşandılar’ iddiasına avukat Aslı Hatemi’den yanıt.
Mesut Özil Amine'nin ailesini ağırladı
Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe'nin ailesine İngiltere'yi gezdirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

65
İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

İlker Başbuğ'dan İdlib operasyonu değerlendirmesi

37
Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

Lucescu: Bizim için büyük bir ders oldu

88
BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

51
Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

Mete Yarar'ın İdlib değerlendirmesi

0
CHP'nin Suriye'de çözüm önerisi: Esad ile temas

CHP'nin Suriye'de çözüm önerisi: Esad ile temas

17
Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

Orhan Gencebay'ın trafik isyanı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM