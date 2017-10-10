Ebru Şancı acı haberi Amerika'da öğrendi

İş için Amerika’da bulunan Ebru Şancı, ‘Ülker’i kaybettiğini eşi Alpaslan Öztürk’ün telefonu ile öğrendi. Acı haberi duyan Ebru Şancı'nın ağlama krizine girdiği öğrenildi. ‘Ülker’, Kemerburgaz’da oturdukları villanın bahçesine gömüldü.

KOMŞULARINI TEHDİT ETMİŞTİ

Hayvanları çok seven Ebru Şancı, yaşadığı sitede "hayvan düşmanı" olarak nitelendirdiği bazı komşularını sert bir dille uyarmış ve "Zehirlerseniz bütün Türkiye hepinizin kim olduğunu tek tek öğrenir" demişti.

Ebru Şancı köpeklerine çok düşkün. Instagram hesabından sık sık ikiz bebekleri ve köpeklerinin olduğunu kareleri paylaşıyor.