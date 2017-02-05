Hülya Avşar geçen haftaki konserinde Melih Yazgan imzalı transparan bir elbise giymiş, “Benden cesuru yok, daha da açığını göreceksiniz” demişti.

HÜLYA AVŞAR'I YİNE GÖLGEDE BIRAKIRIM

33 yaşındaki manken Ebru Şancı Hülya Avşar’a meydan okudu. Şancı, “Bu işi cesaret yarışına döndürmek istemem. Ama 2012’de ‘Altın Kelebek Ödül Töreni’ne modacı Anthony Vaccarello’nın bir elbisesi ile katılmıştım. Olay olmuştu. Hamilelik döneminde aldığım kilolardan kurtulunca Hülya Avşar’ı yine gölgede bırakırım” dedi.