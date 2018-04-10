Ebru Şancı: Tıraşa gittim

İkiz çocuk annesi Ebru Şancı, geçtiğimiz gün futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söylemiş ve, “Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor. Çocuklar ve işimle ilgilenmekten evet çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum." demişti.

"TIRAŞ OLDUM"

Ebru Şancı'nın bu açıklamalarının ardından takipçileri de Instagram'dan birçok yorumda bulundu. Bir takipçisi, "Kız sakalın bıyığın gözükmüyor" yorumunda bulundu. Ebru Şancı da anında cevap verdi: "Tıraşa gittim sabah"







