taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

Ebru Şimşek: Adnan Oktar beni elde edemedi

Eski manken Ebru Şimşek, Adnan Oktar'ın kendisini onunla evinde lüks bir hayat içinde yaşaması için davet ettiğini fakat kabul etmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 15.07.2018 - 14:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adnan Oktar grubunun en büyük mağduru olarak nitelendirilen eski manken Ebru Şimsek, Adnan Oktar'ın kendisini elde edemediğini söyledi.

"HEPSİ DOĞRULANDI"

Şimşek, en güzel yıllarının mahkeme salonlarında geçtiğini söylerken, "Henüz 18 yaşındaydım. Arkamda hiçbir güç olmadan, sadece ailemin desteğiyle Adnan Oktar güruhuyla mücadele ettim. 25 yıl önce ne söylediysem, bugün hepsi doğrulandı. Çok yoruldum, çok yıprandım ama hakkımda açılan 300 üzerinde davadan da beraat ettim." dedi.

Ebru Şimşek: Adnan Oktar beni elde edemedi

Ebru Şimşek: Adnan Oktar beni elde edemedi ViDEO

"ELDE EDEMEDİĞİ TEK KADIN BENİM"

Adnan Oktar'ın kendisine olan vaatlerini anlatan Ebru Şimşek, "Seni televizyonda ve gazetede gördüm. Çok beğendim, pijamanı al gel, benimle burada yaşa. Altına jaguar çekeceğim, Versace’den aşağı giyinmeyeceksin, seni baştacı edeceğim" demişti. Ben kabul etmeyince hırsından gözü dönmüştü. Aldığım duyuma göre çok isteyip de elde edemediği tek kadın benim ve yine aldığım duyuma göre birçok kediciğini zaman içinde bana benzetmeye çalışmış." ifadelerini kullandı.

Ebru Şimşek: Adnan Oktar beni elde edemedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

69
7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

41
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü

Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü

125
Hatice Halisdemir 15 Temmuz gecesini anlattı

Hatice Halisdemir 15 Temmuz gecesini anlattı

101
BRICS'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

BRICS'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

30
15 Temmuz'da kim ne yaptı

15 Temmuz'da kim ne yaptı

88
TSK'nın yönetiminde yeni dönem

TSK'nın yönetiminde yeni dönem

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM