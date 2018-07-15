Adnan Oktar grubunun en büyük mağduru olarak nitelendirilen eski manken Ebru Şimsek, Adnan Oktar'ın kendisini elde edemediğini söyledi.

"HEPSİ DOĞRULANDI"

Şimşek, en güzel yıllarının mahkeme salonlarında geçtiğini söylerken, "Henüz 18 yaşındaydım. Arkamda hiçbir güç olmadan, sadece ailemin desteğiyle Adnan Oktar güruhuyla mücadele ettim. 25 yıl önce ne söylediysem, bugün hepsi doğrulandı. Çok yoruldum, çok yıprandım ama hakkımda açılan 300 üzerinde davadan da beraat ettim." dedi.

Ebru Şimşek: Adnan Oktar beni elde edemedi ViDEO

"ELDE EDEMEDİĞİ TEK KADIN BENİM"

Adnan Oktar'ın kendisine olan vaatlerini anlatan Ebru Şimşek, "Seni televizyonda ve gazetede gördüm. Çok beğendim, pijamanı al gel, benimle burada yaşa. Altına jaguar çekeceğim, Versace’den aşağı giyinmeyeceksin, seni baştacı edeceğim" demişti. Ben kabul etmeyince hırsından gözü dönmüştü. Aldığım duyuma göre çok isteyip de elde edemediği tek kadın benim ve yine aldığım duyuma göre birçok kediciğini zaman içinde bana benzetmeye çalışmış." ifadelerini kullandı.



