Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven okul yaptırıyor

Şarkıcı Ebru Yaşar ve eşi ünlü iş adamı Necat Gülseven'in memleketi olan Diyarbakır'ın Bismil ilçesine vefa borcunu ödemek için okul yaptırma kararını aldıklarını söyledi. Çift, okula Ebru Yaşar Gülseven ismi verileceğini kaydetti.

3 AY İÇİNDE İNŞAATA BAŞLANACAK

Bismil'de yapılması planlanan 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven İlköğretim Okulu için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurduklarını belirten işadamı Gülseven, 3 ay içerisinde yer tahsisinin yapılarak inşaata başlanacağını söyledi. Gülseven, "Modern bir okul yaptıracağız. Okulu bitirdikten sonra devlete bağışlayacağız.” diye konuştu.