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Ebru Yaşar'dan Beyazıt Öztürk'e eleştiri

Şarkıcı Ebru Yaşar, Beyazıt Öztürk'ün programına konuk ettiği Cumali Akgül'ün çocuklarını geç saatlerde yayına çıkarmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 16:39..
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Şarkıcı Ebru Yaşar cuma günleri yazdığı köşe yazısında bu hafta, Beyazıt Öztürk'ün programındaki dikkatini çeken bir konuyu yazdı.

Ebru Yaşar'dan Beyazıt Öztürk'e eleştiri

"O ÇOCUKLARIN YATAKLARINDA OLMASI GEREKMİYOR MU"

Beyazıt Öztürk'ün programına Survivor'dan elenip Türkiye'ye gelen Cumali Akgül'ü konuk edip, ilerleyen saatlerde yayına çocuklarını da dahil etmesini eleştiren Yaşar, Akşam Life'da yayınlanan yazısında şöyle dedi:

"Ah be Beyazcığım...Ne yaptın sen öyle. Cumali’yi ekrana çıkardın. Hepimizin sevdiği, emekçi... Survivor’dan gelmiş. Yorgun argın. Gündüz başka bir programa katılmış. Sen de konuk almışsın. Buraya kadar her şey güzel… Sonra sürpriz yapıp, Cumali’yle çocuklarını buluşturdun. Belki ilk bakışta çok sevimli... Ama yayın saatin gecenin bir yarısı. O saatte o kadar küçük üç çocuğun ayakta işi ne Allah aşkına. O çocukların senin programında malzeme olmak yerine yataklarında olması gerekmiyor muydu? Bir de programda bir çocuğun daha olduğunu ama etkilenmesin diye çağırmadığını o sırada arkada beklediğini söyledin. Bari hiç çekinmeyeydin onu da ekran önüne çıkaraydın."

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