taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.856
USD
3,7686
EURO
4,6221
ALTIN
161,44
PETR
68,6000

Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu

Seda Sayan'ın programına konuk olan Ebru Yaşar'ın giydiği kıyafet pijama takımına benzetildi.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 08:00..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ebru Yaşar ve kocası Necat Gülseven her daim magazin dünyasının yakın markajında oldu. Evlendikten sonra pahalı takılarıyla ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Yaşar, bu sefer pijamaya benzeyen kıyafetiyle konuşuldu.

Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu VİDEO

PİJAMASIYLA GELDİ

Show TV ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu programa şarkıcı Ebru Yaşar katıldı.  Ebru Yaşar'ın canlı yayın kıyafeti alay konusu oldu. İkiz bebekleri doğurduktan sonra hemen kilo veren Ebru Yaşar'ın kıyafeti pijama takımına benzetildi.

Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu

Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

26
PYD Azez'de hastanelere saldırdı

PYD Azez'de hastanelere saldırdı

62
Özülker: Rusya'nın Esad'ı İdlib'de gezdirmemesi sağlanmalı

Özülker: Rusya'nın Esad'ı İdlib'de gezdirmemesi sağlanmalı

24
Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

53
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı sinyali verildi

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı sinyali verildi

16
Aubameyang Hertha Berlin maçında da yok

Aubameyang Hertha Berlin maçında da yok

9
Hollanda'da camiye kafası kesik insan maketi asıldı

Hollanda'da camiye kafası kesik insan maketi asıldı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM