Ebru Yaşar ve kocası Necat Gülseven her daim magazin dünyasının yakın markajında oldu. Evlendikten sonra pahalı takılarıyla ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Yaşar, bu sefer pijamaya benzeyen kıyafetiyle konuşuldu.

Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu VİDEO

PİJAMASIYLA GELDİ

Show TV ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu programa şarkıcı Ebru Yaşar katıldı. Ebru Yaşar'ın canlı yayın kıyafeti alay konusu oldu. İkiz bebekleri doğurduktan sonra hemen kilo veren Ebru Yaşar'ın kıyafeti pijama takımına benzetildi.