Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi eleştiren Ebu Gayt'a tepki

Türkiye'nin terör örgütlerini sınırdan temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında küstah açıklamalara imza atan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt'a ilk tepki Çavuşoğlu'ndan geldi.

GAYT: "TÜRKİYE'NİN DAVRANIŞLARINI ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’nda Orta Doğu konularının ele alındığı oturumda Ebu Gayt, Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olarak, ''Her zaman Türkiye'nin davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Türk arkadaşlarıma, kardeşlerime, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma sesleniyorum; sınırınızın güneyindeki bir Arap ülkesine müdahale ettiğinizin bilincinde olmalısınız. Bu şekilde eyleme geçmeden önce ilkelerinizi ortaya koymanız beklenir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu konuşma sırası tekrar kendisine geldiğinde Ebu Gayt’ın sözlerine, Arap Birliği’nin politika ve açıklamalarındaki tutarsızlıklarına dikkati çekerek tepki gösterdi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE İÇİN ORADAYIZ"

Suriye'de uluslararası hukuk zemininde hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullandığını ve terör örgütleriyle mücadele için orada olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Şunu söyleyeyim biz Suriye'de terör örgütüyle mücadele için oradayız. Halkımızı ve sınırımızı korumak adına uluslararası hukuktan doğan meşru hakkımızı kullanıyoruz." diye konuştu.

Arap Birliği’nin Suriye rejiminin politikalarına kayıtsız kalırken, Türkiye’yi eleştirmeye kalkmasına tepki gösteren Çavuşoğlu, “Siz sisteminizden bahsediyorsunuz. Sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin yarım milyon insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek kadar güçlü olabilse keşke.” dedi.