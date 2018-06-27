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Ebu Hanzala'ya 16 yıl hapis cezası

Ebu Hanzala kod adlı DEAŞ'ın Türkiye'den sorumlu tuttuğu teröriste 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AA | 27.06.2018 - 23:10..
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Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olarak yakalanan Ebu Hanzala kod adlı şahıs hakkında karar verildi. Gerçek adı Halis Bayancuk olan ve 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan yargılanan terörist, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ebu Hanzala'ya 16 yıl hapis cezası

TERÖRİST MAHKEMEDE TEHDİT ETTİ

Bayancuk’a mahkeme başkanı savcının yaptığı mütalaaya karşı bir diyeceği olup olmadığını sordu.

Bayancuk mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Savcı benimle ilgili 8 iddiada bulunmuş. Türkiye’de emniyet ve istihbaratın nasıl çalıştığını herkes bilir. Kolluk kuvvetleri siyasi bilincinden yoksundur. 2015 yılından itibaren hiç bir örgüte biat etmeyeceğimizi söylemiştik. Bu yargılanmanın nedeni 25 Kasım 2016 tarihinde Sakarya’daki yemektir. Eğer tahliye olursam bir daha Sakarya’da dinlenmeyi düşünmüyorum. Bizler normal olarak bir araya gelemez miyiz? Ama ısrarla kolluk ve savcılık bu yapılan yemekte örgütsel muhabbet yapıldığını iddia etmektedir. Demokrasi şirktir, demokrasiden uzak durun. Demokrasi insanları ateşe götürmeye devam edeceğini söylemeye devam edeceğim. Ben hangi delille bu örgütle ilişkilendirildim bunu bilmek istiyorum. Bu DEAŞ, El-Kaide gibi örgütle ilişkim varsa cezam hakkımdır. Bu dava siyasi otoriteye karşı olduğum için açılmıştır. Eğer ben suçsuzsam burada mağdur olmama kim vesile olduysa şikayetçiyim. Allah’ın karşısında hakkımı almadan ayrılmayacağım." dedi.

Sanıkları, sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, 1 sene 20 gündür tutuklu bulunan Bayancuk’a ‘Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ suçundan 12 yıl 6 ay ile ‘terör örgütü propagandası’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

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