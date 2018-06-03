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Ece Binay, yarım milyonluk yüzüğü lavaboda unuttu

Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay, akşam yemeği için gittikleri restoranın lavabosunda yarım milyon liralık pırlanta yüzüğünü unutup çıktı, gitti.

Haber Merkezi | 03.06.2018 - 12:31..
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Mahsun Kırımızıgül ile eşi Ece Binay geçtiğimiz hafta akşam yemeği için bir balık restoranına gitti. Burada lavaboya giren Ece Binay'ın elini yıkarken yüzüğünü çıkardı.

Ece Binay, yarım milyonluk yüzüğü lavaboda unuttu

YARIM MİLYONU LAVABODA UNUTTU

Elini yıkadıktan sonra masasına dönen Binay, yemeğin ardından restorandan ayrıldı. Restoran çalışanları tarafından bulunan yüzük, restoranın kasasına kaldırıldı.

Ece Binay, yarım milyonluk yüzüğü lavaboda unuttu

ERTESİ GÜN FARKETTİ

Yüzüğünü unuttuğunu ancak ertesi gün farkeden Binay, telaş içinde restorana koştu. Yüzüğünü unutmuş olabileceğini söyleyen Binay'a restoran yetkilileri, yüzüğün şeklini ve nerede unutmuş olabileceğini sordu. Restoran yetkilileri, yüzüğün Binay'a ait olduğuna ikna olduktan sonra yüzüğü teslim etti.

Ece Binay, yarım milyonluk yüzüğü lavaboda unuttu

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