taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.63225
Euro
6.40185
Altın
1232.295
Borsa
93747.65
Gram Altın
223.307

Ece Erken: Demet'in düşmanı oldum

Demet Akalın ile bir dönem aralarından su sızmayan Ece Erken, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Haber Merkezi | 26.10.2018 - 07:40..
  1. Haberler
  2. Magazin

JJ

Demet Akalın, geçtiğimiz hafta 6,5 yıllık evliliğini noktalayarak eşi Okan Kurt'tan boşandı.

ÖNCE OKAN'I SONRA ARKADAŞLARINI SİLDİ

Akalın, ayrılığın ardından 'yakın dostum' dediği insanları birer birer sosyal medya hesaplarından sildi, hayatından çıkardı.

Ece Erken, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sürpriz boşanmayla ilgili konuşan Erken, “Çok üzüldüm ayrılmasına. Bu konuyla alakalı görüşmedim kendisiyle. Bizim programda ilk bu haberler çıktı. Kendisi kızdı galiba bana, beni düşman ilan etti. Benim her zaman arkadaşımdır." dedi.

"FORMALİTE OLAMAZ"

Akalın’ın Esra Erol da dahil bir çok ünlü ismi takipten çıkarmasıyla alakalı olarak ise "Bir tek beni çıkarmadı. Bir sebebi vardır elbet. Boşanmanın formalite olduğunu sanmıyorum. Ortada çocuk var. Ağır bir travma, çocuğa yaşatmak istemez." yorumunu yaptı.

Ece Erken: Demet'in düşmanı oldum

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kendine aşık bir Aleyna

Kendine aşık bir Aleyna

77
Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

96
Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

54
Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım

Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım

34
Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

41
Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor

Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor

52
Yapay zeka ile yapılan portre müzayedede satıldı

Yapay zeka ile yapılan portre müzayedede satıldı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM