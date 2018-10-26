Ece Erken: Demet'in düşmanı oldum

Demet Akalın, geçtiğimiz hafta 6,5 yıllık evliliğini noktalayarak eşi Okan Kurt'tan boşandı.

ÖNCE OKAN'I SONRA ARKADAŞLARINI SİLDİ

Akalın, ayrılığın ardından 'yakın dostum' dediği insanları birer birer sosyal medya hesaplarından sildi, hayatından çıkardı.

Ece Erken, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sürpriz boşanmayla ilgili konuşan Erken, “Çok üzüldüm ayrılmasına. Bu konuyla alakalı görüşmedim kendisiyle. Bizim programda ilk bu haberler çıktı. Kendisi kızdı galiba bana, beni düşman ilan etti. Benim her zaman arkadaşımdır." dedi.

"FORMALİTE OLAMAZ"

Akalın’ın Esra Erol da dahil bir çok ünlü ismi takipten çıkarmasıyla alakalı olarak ise "Bir tek beni çıkarmadı. Bir sebebi vardır elbet. Boşanmanın formalite olduğunu sanmıyorum. Ortada çocuk var. Ağır bir travma, çocuğa yaşatmak istemez." yorumunu yaptı.