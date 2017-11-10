Ece Erken ile Nazım Torbaoğlu tatilde

Her defasında Nazım Torbaoğlu ile aşk yaşadığını inkar eden Ece Erken, buna rağmen İzmirli işadamıyla yeni bir kaçamağa imza attı.

3 GÜN TATİL YAPACAKLAR

Erken, Nazım Torbaoğlu ile dün akşam Dubai’ye uçtu. İkili, geceliği yaklaşık 20 bin TL olan Burj Al Arab isimli otelde konaklayıp 3 gün tatil yapacak. Çift, pazar günü dönecek.

Geçtiğimiz gün İstanbul'daki bir mekanda Torbaoğlu'yla yemek yiyen Erken, "Nazım'a hala güvenmiyorum" demişti. Erken'le birlikte olmaya başladığında evli olan işadamının boşanmasıyla ilişkinin önünde de bir engel kalmadı.