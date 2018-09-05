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Ece Erken: Murat Başoğlu yapımcının ağzına silah soktu

Ece Erken, bugünkü canlı yayında herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 15:03..
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Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Ece Erken, birkaç gün önce intihara teşebbüs ettiği iddia edilen Murat Başoğlu'nun, programı basıp yapımcının ağzına silah soktuğunu canlı yayında açıkladı.

"MASAYA 3 KURŞUN BIRAKTI"

Ece Erken, yaptıkları intihara teşebbüs haberinden sonra Murat Başoğlu'nun televizyonu basarak, yapımcıyı yakaladığını ve hatta masaya üç kurşun koyarak, "Ayrıca bunlardan biri Ece'ye, biri Nihat'a biri Bircan'a "dediğini iddia etti.

Ece Erken: Murat Başoğlu yapımcının ağzına silah soktu ViDEO

Ece Erken: Murat Başoğlu yapımcının ağzına silah soktu

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