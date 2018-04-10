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Ece Erken'den tektaş şov

Eski eşi Serkan Uçar'la barıştığı konuşulan sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı tektaş paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 15:21..
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DD

Ünlü sunucu Ece Erken, 2015 yılında Serkan Uçar'dan boşanmıştı. Ece Erken, kısa süreli bu aşkın ardından geçen ay eski eşi Serkan Uçar'ı yeniden takibe almış ve bu hareket aradaki buzların eridiği şeklinde yorumlanmıştı.

"KIZ EVET DEDİ"

Erken, tüm bu gelişmelerin ötesinde yaptığı son paylaşımla kafaları karıştırdı. Parmağındaki büyük tektaşın fotoğrafını hesabından paylaşan sunucu bu kareyi kendisini kastederek 'Kız evet dedi' notuyla paylaşınca takipçileri Ece Erken'in evlilik teklifi aldığı yönünde paylaşımlar yapmaya başladı.

Ece Erken'den tektaş şov

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