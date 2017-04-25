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Ece Erken'i mimar komşusu dolandırdı

Ünlü sunucu Ece Erken, kendi Instagram sayfasından mimar komşusu tarafından dolandırıldığını açıkladı.

25.04.2017 - 14:30
  1. Haberler
  2. Emlak

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Instagram hesabından bir açıklama yapan Ece Erken, komşusu olan mimarla yaşadığı sorunu anlattı.

ERKEN DOLANDIRILDI

Dolandırıldığını iddia eden ve “Sözleşmesiz iş yapmayın” diye takipçilerini uyaran Ece Erken, “Size benden bir tavsiye… Üst komşunuz da olsa, tanıdık da olsa eğer bir mimara evinizi emanet ediyorsanız, bütçeniz belli bile olsa ortada mailleşmeniz bile olsa mimarın yanındaki çalışanlar bile şahit olsa, evi teslim ettikten sonra hele ki ünlüyseniz sizden 2, pardon 3 katı isteyebilirler. ‘Gazetelere demeç vereceğim’ diye tehdit edebilir ve mahkemeye verip bu parayı isteyebilir! Aman ha dikkat edin! Mahkeme yanlış karar verebilir ama çok şükür temyize gidebilirsiniz! Kim kimi dolandırıyorsa Allah onu ıslah etsin! Haram zıkkım olsun alınan fazladan paralar! Ben dolandırıldım. Dikkat edin, siz dolandırılmayın! Sözleşmesiz iş yapmayın. Sahte alınan fazla faturalara dikkat edin aman ha! Temyizden sonra o mimarın ismini de açıklayacağım ki dikkat etsin herkes! Mailler ve yanındaki çalışanın açıklamaları da her an gelebilir, ben dolandırıldım sizin başınıza gelmesin! Temyizde de kazanırsan oğlumun rızkını Allah senden çıkarır, çıkaracak!!! Gerçi senin Allah’a inancın da yok olsa dolandırıcı olmazdın!” ifadelerini kullandı.

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