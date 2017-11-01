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Ece Erken'in babasından Nazım Torbacıoğlu açıklaması

Geçtiğimiz gün sevgilisi Nazım Torbacıoğlu'nu annesi ile tanıştıran Ece Erken'in babasından açıklama geldi.

01.11.2017 - 14:37
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Sunucu Ece Erken sevgilisi Nazım Torbacıoğlu’nun evli olduğunu öğrenince ilişkisini bitirmişti. Nazım Torbacıoğlu 1 ay önce boşandı.

BOŞANIR BOŞANMAZ AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Hemen sonrasında sevgilisi Nazım Torbacıooğlu'nu annesi Leyla Erken ile tanıştırdı. Yanlarında Ece Erken’in 2015’te boşandığı Serkan Uçar'dan olan oğlu Eymen de vardı.

Ece Erken'in babasından Nazım Torbacıoğlu açıklaması

ANNESİNİ KONUŞTURMAMIŞTI

Muhabirlerin anne Leyla Erken'e müstakbel damadını nasıl bulduğunu sorduğunda Ece Erken devreye girdi. "Haydi anne gidiyoruz, lütfen arabaya bin." dedi.

BABA ERKEN'DEN EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Ece Erken'in babası Noyan Erken, "Nazım bekar bir erkek, Ece ile evlenmelerini isterim." dedi.

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