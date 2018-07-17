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Ece Erken'in sansürlü fotoğrafı olay oldu

Ece Erken sansürleyip paylaştığı fotoğrafı sonrasında eleştiri yağmuruna tutulunca, sansürsüz bikinili bir fotoğrafını daha paylaştı.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 07:15..
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Oğlu Eymen'le tatil yapan sunucu Ece Erken sosyal medya hesabından bir fotoğrafını buzlayarak paylaştı. Bu fotoğraf sonrasında eleştirileri okları Erken'e yöneldi.

Ece Erken'in sansürlü fotoğrafı olay oldu

"DENİZE BİKİNİYLE GİRİYORUM"

Bu paylaşım sonrasında sosyal medyada sansürlü fotoğrafı olay olunca dayanamayan güzel sunucu, Oğlu Eymen'le çekilmiş bikinili ve boydan bir fotoğrafını paylaşıp, "İstediğim fotoğrafı sansürler, istediğimi koyarım. Düşünce özgürlüğü diye zırvalayanların buna saygı duymayıp, yorum yazmaları. Hadi sizi kırmayayım ben denize bikiniyle giriyorum." dedi.

Ece Erken'in sansürlü fotoğrafı olay oldu

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