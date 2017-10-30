Ece Erken'in yeni sevgilisi aileye girdi

İzmirli işadamı Nazım Torbaoğlu’yla aşk yaşadığı ortaya çıkan Ece Erken, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.

AİLE YEMEĞİ

Erken, Torbaoğlu’nu önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekanda annesi Leyla Erken ve oğlu Eymen’le bir araya getirdi. Ünlü sunucu çıkışta soruları yanıtlarken, Torbaoğlu hızla aracına bindi.

"GÜVENMİYORUM"

Bir röportajında “Nazım’a güvenmiyorum” diyen Ece Erken, “Güven problemini aştınız mı?” sorusuna “Hayır, halen güvenmiyorum” yanıtını verdi. Leyla Erken’e de “Yeni damadınızı nasıl buldunuz?” sorusu yöneltildi. Ece Erken, annesini “Anne lütfen arabaya bin!” diyerek susturdu.