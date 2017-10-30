taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7775
EURO
4,3866
ALTIN
154,40
PETR
60,3600

Ece Erken'in yeni sevgilisi aileye girdi

ünlü sunucu Ece Erken, yeni sevgilisi Nazım Torbaoğlu’nu annesi ve oğluyla bir araya getirdi.

30.10.2017 - 07:11
  1. Haberler
  2. Magazin

İzmirli işadamı Nazım Torbaoğlu’yla aşk yaşadığı ortaya çıkan Ece Erken, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı.

Ece Erken'in yeni sevgilisi aileye girdi

AİLE YEMEĞİ

Erken, Torbaoğlu’nu önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekanda annesi Leyla Erken ve oğlu Eymen’le bir araya getirdi. Ünlü sunucu çıkışta soruları yanıtlarken, Torbaoğlu hızla aracına bindi.

"GÜVENMİYORUM"

Bir röportajında “Nazım’a güvenmiyorum” diyen Ece Erken, “Güven problemini aştınız mı?” sorusuna “Hayır, halen güvenmiyorum” yanıtını verdi. Leyla Erken’e de “Yeni damadınızı nasıl buldunuz?” sorusu yöneltildi. Ece Erken, annesini “Anne lütfen arabaya bin!” diyerek susturdu.

İlginizi Çekebilir
Işın Karaca'dan Sedat Doğan açıklaması
Işın Karaca, kızı Mia’nın babası Sedat Doğan hakkındaki suskunluğunu bozdu.
Hazar Ergüçlü'ye PKK sorgusu
Genç oyuncu, Geçtiğimiz günlerde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.
Kalipso kralı hayatını kaybetti
Kalipso kralı olarak bilinen sanatçı Metin Ersoy 83 yaşında hayatını kaybetti.
Aleyna Tilki 1 milyon lira kazandı
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin konserlerinden elde ettiği gelirin 1 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

69
DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

91
İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

8
Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin binaları yakıldı

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin binaları yakıldı

13
Türkiye'den Yemen'e 175 ton un gitti

Türkiye'den Yemen'e 175 ton un gitti

8
DEAŞ üyelerinin ifadelerini uzmanlar alacak

DEAŞ üyelerinin ifadelerini uzmanlar alacak

3
Suriyeli göçmen nehire düşen annesini arıyor

Suriyeli göçmen nehire düşen annesini arıyor

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM