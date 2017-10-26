Ece Erken: Nazım'ı Google'da aratmadım

Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen Ece Erken, evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı, kısa bir süre önce boşanan Nazım Torbaoğlu ile geçen hafta İzmir’de görüntülenmişti.

"BOŞANDIM GEL DEDİ"

Erken, konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Bir insanla tanıştığınızda ilk önce Google yapmıyorsunuz. Yapsanız da çıkmayabiliyor. Nazım’ın boşanma davası olduğunu sonradan öğrendim. 1.5 ay görüşmedim. Sonra İzmir’e gittim. ‘Boşandım. Seninle görüşebilir miyiz?’ dedi. Kabul ettim... Aramızda bir ilişki olursa İzmir’e yerleşmem gerekiyor. Şu an ona da hazır değilim.”