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Ece Seçkin'in annesini hırsızlar öldürecekti

Popçu Ece Seçkin’in, Gayrettepe’deki villasına 1 Mart’ta hırsız girdi.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 08:50..
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Kar maskeli hırsızlar giriş katının altını üstüne getirirken Ece Seçkin’in annesi Lale Seçkin bu sırada eve geldi. Hırsızlar anne Lale Seçkin’i saçlarından tutup sürükleyerek ikinci kata çıkardı.

"BAĞIRIRSAN ÖLDÜRÜRÜZ"

Hırsızlar anne Seçkin'in el ve ayaklarını bağlayıp bıçakla şöyle tehdit ettiler: “Bağırırsan öldürürüz.” Ağız ve burnunu bantla kapattıkları Lale Seçkin’in yüzüne bayıltıcı sprey sıktılar. Lale Seçkin, bayılmış gibi yaparak ölümden kurtulduğunu söyledi.

EVİN ANAHTARI KOPYALANMIŞ

Hırsızlar bu süre içinde evdeki değerli eşyaları topladı. Olayı duyunca gözyaşları içinde eve koşan Ece Seçkin şu açıklamayı yaptı: “Annemi öldürmeye teşebbüs etmişler. Polisin 16 saatlik titiz çalışması sonucu durum ortaya çıktı. Evin anahtarı 4 ay önce karşı villada çalışan yabancı uyruklu kadın tarafından kopyalanmış. O kişi akrabalarını bizim eve yağma yapmak üzere yönlendirmiş. Eşyalarımız bir konteynırda bulundu. Kadının akrabası olayı itiraf etti. Diğer 2 şüpheli aranıyor.”

Ece Seçkin'in annesini hırsızlar öldürecekti

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