Ece Temelkuran fikirleri yüzünden Zagreb'e sığınmış(!)

Ece Temelkuran, gazeteci ve yazardı ancak kitapları daha fazla satabilsin diye Gezi ve benzeri organizasyonları sonuna kadar tahrik eden, mevcut gergin ortamdan kitap satışlarıyla kar sağlayan bir tüccar gibi davranıyordu. Kitapları da hiçbir zaman satış rekorları kırmıyordu..

OKUNMAYAN YAZAR MUHALİF MASKESİNE SIĞINIYOR

Bir dönem Birgün gazetesinin başına geçti ancak gazeteyi kimse okumadığı için kendi itibarına gölge düşmesin diye ayrılmak zorunda kaldı ancak ona da bir kılıf buldu ve "Baskı altındayız, ondan bırakıyorum" gibi günümüz gazetecilerinin yaptığı gibi en kolay yolu seçti, 'muhalif' tavrına büründü.

İnsanları kaz dağlarında ikinci bir Gezi kalkışmasına davet ettiği sırada da tangoya gidiyor, fotoğraflar paylaşıyordu.

BBC "ZAGREB'E SIĞINMAK ZORUNDA KALDI" DİYOR

Ece Temelkuran ilerleyen zamanda Zagreb'e yerleşti. BBC ve onun gibi dünyaca ünlü birçok kuruluşu "Türkiye'de baskı var, biz yazamıyoruz, can güvenliğimiz yok" gibi yalanlara inandırdığı için BBC Zagreb'de Temelkuran'la bir röportaj yaptı.

TÜRKİYE'DE TAKAN YOK AMA ONU MUHALİF SANIYORLAR

Temelkuran'ın yazdıklarının Türkiye'de bir karşılığı bulunmadığını bilmeyen BBC onun gerçekten muhalif olduğu için Zagreb'e sığınmak zorunda kaldığını yazdı. Ece Temelkuran için "Kendi yönetimine açıkça fikirlerini söylediği için, kendine güvenli bir liman olarak Zagreb'i seçen gazeteci yazar" ifadelerini kullandı.

"BBC'YE MİNNETTARIM"

Ece Temelkuran da BBC'ye bu röportajdan dolayı minnettar olduğunu Instagram sayfasından duyurdu.