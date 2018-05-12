taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
183,08
PETR
76,9900

Ece Temelkuran Kraliçe Elizabeth'e yalvardı

Sosyal medyanın trol muhalifleri, "Tamam" cephesi, İngiltere'ye sığındı. Ece Temelkuran, The Guardian'a yazdığı yazıda, Kraliçe Elizabeth'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "tamam" demesini rica etti.

Haber Merkezi | 12.05.2018 - 12:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Ece Temelkuran Kraliçe Elizabeth'e yalvardı

"Tamam" cephesi sosyal medyadaki etkinliğini yitirdi, ancak kara propaganda faaliyetlerinden vazgeçmiyorlar. "Looser gazeteci" olarak tanınan Ece Temelkuran, The Guardian'a yazdığı makalede Kraliçe Elizabeth'ten medet umdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere ziyareti öncesinde Kraliçe'ye seslenen Temelkuran, Erdoğan'a "tamam" demesini istedi.

Ece Temelkuran Kraliçe Elizabeth'e yalvardı

"TAMAM DEYİN"

Cumhurbaşkanı adaylarından ümidi kesen muhalefet cephesinin son ümidi dış mihraklar oldu.

Looser gazeteci Ece Temelkuran, Erdoğan'ın ziyaret edeceği İngiltere Kraliçesi'ne mektup yazarak, Cumhurbaşkanı'na "Tamam" demesini istedi.

Temelkuran, "Erdoğan sizi sarayda ziyaret ettiğinde, çayınız doldurulurken Erdoğan’a ‘artık yeter’ deyin” dedi.

Ece Temelkuran Kraliçe Elizabeth'e yalvardı

SİYASİ ÖNGÖRÜSÜZLÜK VE TEMELKURAN

Daha önce Türkiye'de bulunan birkaç medya kurumunda çalışan Temelkuran, seçimlerde tutturamadığı tahminler ve siyasi öngörüsüzlükleri ile olumsuz bir intiba bıraktı. Bunlarla birlikte Temelkuran, dış basında kaleme aldığı Türkiye aleyhtarı yazılarıyla da tanınıyor.

Ece Temelkuran Kraliçe Elizabeth'e yalvardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yunanistan'da taraftarlar çatıştı
Yunanistan'da ekonomik protestolar yüzünden polisle yaşanan çatışmalar bir tarafa, taraftarlar da feci şekilde çatışıyor.
Putin buz hokeyi maçında şov yaptı: 5 gol
Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen TumRusya Buz Hokeyi Amatör Hokey Festivali çerçevesinde Gece Hokeyi Ligi (NHL) gala gecesi maçında sahaya çıkan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 gol attı.
Yerli ve milli Korkut, füzelere geçit vermiyor
Türkiye'nin yerli ve milli atılım sürecinde oldukça önem verdiği askeri sistemlerde her gün yeni bir gurur yaşanıyor. Yerli hava savunma sistemi Korkut, Efes tatbikatından başarıyla çıktı.
ABD'den Kuzey Kore'ye zeytin dalı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahları bırakması durumunda Kuzey Kore'nin ekonomisine yardımcı olmayı istediklerini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

62
Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

428
ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

227
Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı

53
Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

Şahin Alpay'ın ev hapsi kaldırıldı

69
Sosyal medya fenomenine gözaltı

Sosyal medya fenomenine gözaltı

73
AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

AB ve AP'de Türkiye aleyhine propagandası

143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM