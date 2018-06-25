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Ece Vahapoğlu evlendi

İlişkileri 3 yıldır devam eden Ece Vahapoğlu ile Cihan Alpay, geçen akşam evlendi.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 07:29..
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Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, Cihan Alpay ile önceki akşam Ulus 29’da gerçekleşen görkemli bir törenle evlendi. Çiftin düğününe Zeynep-Metin Fadıllıoğlu, Bilgün Sazak, Oya-Bülent Eczacıbaşı, Mustafa Taviloğlu, Yasemin-Sedat Aloğlu, Nilgün-Varol Dereli ve kızları Zeynep Dereli, Suzan-Tayfun Bayazıt, Leyla Alaton, Selen Görgüzel-Hamdi Alkan gibi ünlü isimler katıldı.

BALAYI İTALYA'DA

Vahapoğlu Sagaza marka özel tasarım bir gelinlik giyerken, Cihan Alpay ise Beymen marka damatlık tercih etti. Gelinin nikah şahitliğini Ümit Boyner, damadın şahitliğini ise Cem Boyner üstlendi. Çift, balayı için İtalya’ya gideceğini söyledi.

Ece Vahapoğlu evlendi

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