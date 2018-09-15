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Ecem Çırpan: Uzun boylu olmanın dezavantajı yok

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, “2-3 cm’den bir şey olmaz mesela ama benimle birlikte olacak insanın 1,85 ve üzeri olması lazım. 1,65’lik bir adama aşık olmam herhalde” dedi.

Haber Merkezi | 15.09.2018 - 19:28..
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Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, aşk hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"2-3 CM'DEN BİR ŞEY OLMAZ"

1,85 metre boyunda olan 22 yaşındaki Çırpan, “Uzun boylu olmanın avantajları girdiğiniz her ortamda dikkat çekmeniz. Dezavantajı kıyafet açısında olabilir, başka da bir dezavantajı yok bence” dedi.

Uzun boylu bir erkekle birlikte olabileceğini söyleyen Çırpan, “2-3 cm’den bir şey olmaz mesela ama benimle birlikte olacak insanın 1,85 ve üzeri olması lazım. 1,65’lik bir adama aşık olmam herhalde.” yorumunu yaptı.

Ecem Çırpan: Uzun boylu olmanın dezavantajı yok

"DİŞLERİMİ YAPTIRDIM"

“İlk seçildiğimde yürüyüşümü eleştirmişlerdi, şimdi modelim” diyen Çırpan,“Dişlerime takmışlardı, şimdi yaptırdım. Ben voleybolcuydum, dişime darbe aldım ve yaptırmam gerekiyordu zaten. Bu eleştiriler vesile oldu” dedi.

Çırpan, “Yabancı mankenler dolar bazında kazanıyorlar. Moda haftasındaki defilelerde verilen ücretlerle ilgili yorum yapmayayım” diyen ünlü model, “Defile öncesi yediğime içtiğime dikkat ediyorum. 3 aydır spor yapamıyorum ama yürüyüş yapıp hareket halinde olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Ecem Çırpan: Uzun boylu olmanın dezavantajı yok

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