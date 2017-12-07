Eczaneye 1 yıl arayla aynı gün aynı marka ve model araç girdi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna lider olarak çıkan temsilcimiz Beşiktaş'ın 7 muhtemel rakibi belli oldu.

Lozan Antlaşması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lozan Antlaşması sadece Türkiye ile Yunanistan’ı ilgilendiren bir anlaşma değil." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs hakkında yaptığı açıklama sonrası Almanya'dan da tepki geldi. Merkel, kararı tanımadıklarını açıkladı.

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BM'den Trump'a Kudüs cevabı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki iki devletli çözümün herhangi bir alternatifi yoktur." dedi.