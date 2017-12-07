Eczaneye 1 yıl arayla aynı gün aynı marka ve model araç girdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Ayhan Korucu’nun kullandığı otomobile, Atatürk Caddesi’ne ters yönden çıkan Tahsin İmri’nin kullandığı cip çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil cadde üzerinde bulunan bir eczanenin vitrininden içeri girerek durabildi. Kazada, kimse yaralanmazken, eczanede ve araçlarda maddi hasar oluştu.
KAZADAKİ İLGİNÇ TESADÜF
Kaza sonrasında öğrenilen ilginç ayrıntı duyanları hayrete düşürdü. Geçtiğimiz yıl da aynı gün, aynı markadaki bir otomobilin eczaneye girdiği öğrenildi.