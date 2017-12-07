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Eczaneye 1 yıl arayla aynı gün aynı marka ve model araç girdi

Antalya'da bir eczaneye 1 yıl arayla aynı gün aynı marka ve modeldeki aracın kaza yaparak girmesi duyanları hayrete düşürüyor.

İHA | 07.12.2017 - 10:22..
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Ayhan Korucu’nun kullandığı otomobile, Atatürk Caddesi’ne ters yönden çıkan Tahsin İmri’nin kullandığı cip çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil cadde üzerinde bulunan bir eczanenin vitrininden içeri girerek durabildi. Kazada, kimse yaralanmazken, eczanede ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Eczaneye 1 yıl arayla aynı gün aynı marka ve model araç girdi

KAZADAKİ İLGİNÇ TESADÜF

Kaza sonrasında öğrenilen ilginç ayrıntı duyanları hayrete düşürdü. Geçtiğimiz yıl da aynı gün, aynı markadaki  bir otomobilin eczaneye girdiği öğrenildi.

Eczaneye 1 yıl arayla aynı gün aynı marka ve model araç girdi

Eczaneye 1 yıl arayla aynı gün aynı marka ve model araç girdi

Eczaneye 1 yıl arayla aynı gün aynı marka ve model araç girdi

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