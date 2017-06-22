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Eda Erol Sezin’in gizli takipçisi çıktı

Alişan’la Kasım ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Eda Erol’un beğenisi dikkat çekti.

22.06.2017 - 07:54
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Alişan'ın evlenmeyi düşündüğü Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile Alişan'ın geçmişte evliliğin kıyısından döndüğü Sezin Erbil'in eski dost oldukları ortaya çıktı.

Eda Erol Sezin’in gizli takipçisi çıktı

SEZİN EDA'YI TAKİPTEN ÇIKARDI

Sezin Erbil, Alişan-Eda Erol ilişkisini öğrenince, Erol’u sosyal medya hesaplarından sildi. Eski dost olan ikili, uzun süredir görüşmüyorlardı. Bu arada Erol’un Erbil’i henüz silmediği de dikkatlerden kaçmadı.

EDA HALA BEĞENİYOR

Eda Erol’un Sezin Erbil’in fotoğrafını beğenmesi tüm dikkatleri üzerine çekti. Erbil’in İtalya seyahatinde çekilmiş fotoğrafını beğenen Erol’un bu hareketi görenleri şaşırttı.

Eda Erol Sezin’in gizli takipçisi çıktı

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