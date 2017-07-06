Eda Özerkan doğum için gün sayıyor

Timur Acar ile mutlu bir evlilik yaşayan Eda Özerkan, hamileliğinin 35. haftasında olduğunu belirterek samimi açıklamalar yaptı.

"HAMİLE KALMADAN ÖNCE DE SPOR YAPIYORDUM"

Özerkan, “Dört yıldır aktif olarak spor yapıyorum. Hamile kaldım diyerek bir anda spora başlamak doğru değil, ben daha önceden aktif spor yaptığım için, şu an hiç zorlanmıyorum. Yaptığım sporlar her hangi bir sıkıntı vermiyor. Eskiden daha ağır sporlar yapıyordum, şimdi hocam eşliğinde hamileler için hazırlanmış pilates yapıyorum.” dedi.

"KAFAMA GÖRE BİR ŞEY YAPMIYORUM"

Özerkan; “Hamileliğin 8,5 ayında normalde %80 bel ağrısı olur, yürümekte zorlanabilirler. Çok şükür ben daha önce aktif spor yaptığım için hiç ağrım olmadı. Pilatesin haricinde haftanın iki günü yüzüyorum. Bunların hepsi normal doğum için. Normal doğum yapmak istiyorum nasipse... Tabi ki önce sağlık. Kafama göre hiçbir şey yapmıyorum. Herşey doktorumun kontrolünde.” dedi.

"ADI ELİZ OLACAK"

Güzel oyuncu kızımızı "Ağustos’un ilk haftası ya da ikinci haftası gibi bekliyoruz. Temmuz’un son haftası da olabilir. Bilemiyoruz önemli olan sağlıklı olması” dedi. Bebeğimizin adını “İsmini Eliz koyacağız, Eliz Farsça da hamle yapmak, atılgan ve sıçramak anlamına geliyor” dedi.

'Evlilik nasıl gidiyor?' sorusuna Özerkan; “Her şey çok güzel gidiyor. 23 Temmuz da Timur ile bir yıl olacak. Çocuğumuzun hazırlıkları ile uğraşıyoruz. Odasını hazırlıyorum… Güzel bir heyecan var. Sonlara doğru yaklaştıkça vakit geçmiyor…” dedi.