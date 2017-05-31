Eda Taşpınar 140 kilo bagaja 3 bin TL ödedi

Eda Taşpınar, piyasaya sürdüğü güneş kremi ve yağlarını satmak için Yunanistan’ın Mikonos Adası’na gitti. Önceki gün Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takılan sosyetik güzel, valizleri 140 kilo fazla gelince zor anlar yaşadı. Taşpınar check-in işlemleri sırasında valiz ağırlığı nedeniyle ekstra 3 bin TL bagaj ücreti ödemek zorunda kaldı.

"TÜM KIYAFETLERİMİ VE TAKILARIMI ALDIM"

Yunanistan’da kalacağını söyleyen Taşpınar, “Tüm kıyafetlerimi, aksesuarlarımı yanıma aldım. Orada ev kiraladım. Atina’da şirket kurduk. Dağıtım yapacağımız çok yer var. Gezmem ve ürünleri pazarlamam gerekecek. Eskisi gibi tatil yapıp saatlerce güneşlenmiyorum artık... Şimdi iş zamanı” şeklinde konuştu.