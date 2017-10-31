Eda Taşpınar: Beni taşıyabilecek erkek arıyorum diyenlere

Yıl büyük bölümünü deniz kenarında geçiren Eda Taşpınar geçtiğimiz günlerde İtalya'ya gitti. İtalya'da sergileri dolaşan ünlü ismin sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf dikkat çekti.

"İŞTE TAŞIYABİLECEK ERKEK"

Sosyal medyayı em aktif kullanan isimlerin başında gelen Taşpınar paylaştığı bu fotoğrafın altına "Beni taşıyabilecek erkek arıyorum diyenlere..." notunu düştü. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Geçtiğimiz yazı Mikanos plajlarında geçiren Eda Taşpınar, cesur pozlarıyla çok konuşulmuştu.