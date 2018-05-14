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Eda Taşpınar tatil fotoğrafçısı tuttu

Eda Taşpınar, bikinili fotoğrafları çeksin diye kendine profesyonel fotoğrafçı tuttu.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 09:05..
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İkoncan Eda Taşpınar geçtiğimiz yıl Miami plajlarında güneşlerinirken bir ajans tarafından görüntülenmişti. Fotoğrafta bir hayli kilolu çıkan Taşpınar'ın, hayranları üzerinde şok etkisi yaratmıştı.

PATATES DİYETİ

Sosyetik güzel hemen patates diyetine başlamış, kısa sürede 5 kilo vermeyi başarmıştı. Eda Taşpınar bu yaz için tatil programını yaptı.

Eda Taşpınar tatil fotoğrafçısı tuttu

TATİL FOTOĞRAFÇISI YANINDA OLACAK

Eda Taşpınar'ın ilk durağı Marmaris olacak. Sonra Yunan adası Mykonos'a gidecek. Dubrovnik, Marakeş ve Meksika'da tatil yapacak. Sezonu Çeşme'de kapatacak. Eda Taşpınar bir de fotoğrafçı tuttu. Gittiği her ülkeye yanında götürecek. Özel pozlar verecek, karşılığında aylık 8 bin lira ödeyecek.

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