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Eda Taşpınar'ın 270 bin TL'lik saati

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, geçtiğimiz gün Mikonos’tan paylaştığı fotoğraf ile kolunda bir servet taşıdığını kanıtladı.

05.07.2017 - 08:55
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Yunanistan’da tatilde olan Eda Taşpınar, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı.

TÜRKİYE'YE YILDA 2 KERE GELİYOR

Sosyetik güzelin kolundaki saat bir erkek saatiydi ve bu model, Türkiye’ye yılda iki kez geliyordu.

Eda Taşpınar'ın 270 bin TL'lik saati

ERKEK SAATİ

Genellikle çok üst düzey iş adamlarının taktığı saat, Audemars Pique markasının Boutique Edition modeli, 41 mm bir erkek saati. Bu saatin kadın versiyonu olmasına rağmen, erkek modelini takmış olması “Saat acaba sevgilisinin mi?” sorularını da beraberinde getirdi.

72 BİN 200 İŞVİÇRE FRANGI

Taşpınar’ın, mavi kadran özel seri, altın saati 72 bin 200 İsviçre Frangı. Yani 270 bin TL.

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