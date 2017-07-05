Eda Taşpınar'ın 270 bin TL'lik saati

Yunanistan’da tatilde olan Eda Taşpınar, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı.

TÜRKİYE'YE YILDA 2 KERE GELİYOR

Sosyetik güzelin kolundaki saat bir erkek saatiydi ve bu model, Türkiye’ye yılda iki kez geliyordu.

ERKEK SAATİ

Genellikle çok üst düzey iş adamlarının taktığı saat, Audemars Pique markasının Boutique Edition modeli, 41 mm bir erkek saati. Bu saatin kadın versiyonu olmasına rağmen, erkek modelini takmış olması “Saat acaba sevgilisinin mi?” sorularını da beraberinde getirdi.

72 BİN 200 İŞVİÇRE FRANGI

Taşpınar’ın, mavi kadran özel seri, altın saati 72 bin 200 İsviçre Frangı. Yani 270 bin TL.