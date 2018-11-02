Edebiyat konulu karikatürler

Türk Dil Kurumu, karikatürü, "İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim" şeklinde tanımlıyor. Bu her türlü konu içinde elbette edebiyat da var.

İşte seçtiğimiz, konusu edebiyat olan 13 karikatür...

ÖZER AYDOĞAN - REALİST EDEBİYAT





SELÇUK ERDEM - SÖZLÜ EDEBİYAT





SELÇUK ERDEM - SÖZLÜ EDEBİYAT





SELÇUK ERDEM - ŞİİR





ÖZER AYDOĞAN - ARABA SEVDASI





SERKAN ALTUNİĞNE - VATAN ŞAİRİ





SERKAN ALTUNİĞNE - KİTAP YAZMAK





SELÇUK ERDEM - ŞAİR BURADA NE DEMEK İSTEMİŞ





ÖZER AYDOĞAN - ATASÖZLERİ VE DEYİMLER





ÖZER AYDOĞAN - ZORLAMA ŞAİR





SELÇUK ERDEM - ALPER TUNGA





SELÇUK ERDEM - GÖNDERİLMEMİŞ ŞİİRLER





SELÇUK ERDEM - KAĞIDIN İCADI





Damla Karakuş

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