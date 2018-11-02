Edebiyat konulu karikatürler

Türk Dil Kurumu, karikatürü, "İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim" şeklinde tanımlıyor. Bu her türlü konu içinde elbette edebiyat da var.
İşte seçtiğimiz, konusu edebiyat olan 13 karikatür...
ÖZER AYDOĞAN - REALİST EDEBİYAT
SELÇUK ERDEM - SÖZLÜ EDEBİYAT
SELÇUK ERDEM - SÖZLÜ EDEBİYAT
SELÇUK ERDEM - ŞİİR
ÖZER AYDOĞAN - ARABA SEVDASI
SERKAN ALTUNİĞNE - VATAN ŞAİRİ
SERKAN ALTUNİĞNE - KİTAP YAZMAK
SELÇUK ERDEM - ŞAİR BURADA NE DEMEK İSTEMİŞ
ÖZER AYDOĞAN - ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
ÖZER AYDOĞAN - ZORLAMA ŞAİR
SELÇUK ERDEM - ALPER TUNGA
SELÇUK ERDEM - GÖNDERİLMEMİŞ ŞİİRLER
SELÇUK ERDEM - KAĞIDIN İCADI
Damla Karakuş
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