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Edebiyat konulu karikatürler

Karikatürler hepimizin yüzünü güldürür. Konusu edebiyat olan karikatürlerden bir derleme ile gülümseyelim...

Özel İçerik | 02.11.2018 - 12:41..
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karikatür

Türk Dil Kurumu, karikatürü, "İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim" şeklinde tanımlıyor. Bu her türlü konu içinde elbette edebiyat da var.

İşte seçtiğimiz, konusu edebiyat olan 13 karikatür...

Karikatürlerde edebiyat

ÖZER AYDOĞAN - REALİST EDEBİYAT


Karikatürlerde edebiyat

SELÇUK ERDEM - SÖZLÜ EDEBİYAT


Karikatürlerde edebiyat

SELÇUK ERDEM - SÖZLÜ EDEBİYAT


Karikatürlerde edebiyat

SELÇUK ERDEM - ŞİİR


Karikatürlerde edebiyat

ÖZER AYDOĞAN - ARABA SEVDASI


Karikatürlerde edebiyat

SERKAN ALTUNİĞNE - VATAN ŞAİRİ


Karikatürlerde edebiyat

SERKAN ALTUNİĞNE - KİTAP YAZMAK


Karikatürlerde edebiyat

SELÇUK ERDEM - ŞAİR BURADA NE DEMEK İSTEMİŞ


Karikatürlerde edebiyat

ÖZER AYDOĞAN - ATASÖZLERİ VE DEYİMLER


Karikatürlerde edebiyat

ÖZER AYDOĞAN - ZORLAMA ŞAİR


Karikatürlerde edebiyat

SELÇUK ERDEM - ALPER TUNGA


Karikatürlerde edebiyat

SELÇUK ERDEM - GÖNDERİLMEMİŞ ŞİİRLER


Karikatürlerde edebiyat

SELÇUK ERDEM - KAĞIDIN İCADI


Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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