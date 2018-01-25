Edebiyatçılar Skipass isminden rahatsız

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, “EJDER3200” markasıyla Palandöken’de hizmet veren kayak tesislerinde kullanılan geçiş kartlarının tamamen yabancı bir dille hazırlanmasının; şehrimizin ve ülkemizin tanıtılması, dilimizin muhafazası açısından yanlış olduğunu ifade etti.

"SKIPASS OLMASI BİZİ ÜZDÜ"

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş’ın açıklaması şöyle: “Erzurum’da Palandöken’de kayak severlerin günlük geçiş kartlarının üzerinde tamamen İngilizce kullanılması ve kartın adının 'skipass' olması bizleri üzmüştür. Hâlbuki bu geçiş kartlarının grafik tasarımı, üzerindeki sloganlar, cümleler, dil bu kartın Türkiye’de, Erzurum’da bir kayak tesisine ait olduğunu vurgulayacak öğelerle, cümlelerle, çizgilerle donatılmalıydı. Yurt dışından gelecek olan turistler de bunu istiyor aslında. Memleketlerine döndüklerinde gidip gezdikleri ülkelerin, şehirlerin karakterini yansıtacak birer hatıra olsun istiyorlar.

"ÖNCELİK TÜRKÇE'DE OLMALI"

Turizm merkezlerinde, bu gibi kullanımlar için yapılan işlerde, yönlendirme levhalarında tabii ki önce Türkçesi yazılmalıdır. Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan Çin’de Çince yazıldığı gibi Arap ülkelerinde Arapça yazıldığı gibi Palandöken’de kayak yapanlar arasında büyük oranda yurt içi turist de var. Neden kendi vatandaşımıza İngilizce hazırlanmış kartlar sunalım? Bizim teklifimiz şudur ki, internet ve bilgi çağında her dilden tercümenin kolay yapılabildiği günümüzde turistlere de hitap etse bu tür kullanımlarda, materyallerde dilin Türkçe olması yahut Türkçe büyük karakterlerin altına küçük harflerle İngilizcesinin yazılması yahut kartın bir yüzüne Türkçe diğer yüzüne İngilizce yazılması.

"KAYAK KART OLABİLİR"

EJDER 3200 yetkilileri bu konularda TDED olarak bizlerle irtibata geçerlerse, kendilerine seve seve yardımcı oluruz ve elbette ki farklı amaçlarla yapılmış yer ve nesneler için Türkçe önerilerimiz olur. Bu bağlamda skipass yerine 'geçiş kart' yahut 'kayak kart' ı önerebiliriz.”