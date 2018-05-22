Edebiyatı Edebiyat Sokağı'yla seviyorlar

Edebiyat öğretmenleri Osman Taşçı, Sema Şahbaz ve Serap Taşçı tarafından oluşturulan sokakta; İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet Ran, Orhan Veli gibi Türk edebiyatına yön veren şairlerin şiirlerinin bazı mısraları duvarlara, Karacaoğlan, Arif Nihat Asya gibi isimlerin şiirleri de sınıf kapılarına yazıldı.

KİTAP OKUYORLAR

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin de şairlerin resimlerini yaparak detsek verdiği Edebiyat Sokağı'nda öğrenciler, oluşturulan kitaplıkla kitap da okuyabiliyor.

"ÖĞRENCİLERE YARDIMCI OLUYORUZ"

Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş,"Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinin duvarlara nakşedilerek, öğrencilerin sadece derslerde gördükleriyle değil, duvarlardaki resimlerle, şiirlerle kültürlerini daha iyi tanımalarına yardımcı olduk. Öğretmenlerimiz buradaki şairleri derste işliyorlar. Bu derste işlenenlerin de bazen zihinde şekillenmesi gerekir" dedi.

"BAŞKA OKULLAR DA YAPSIN DİYE ÇALIŞIYORUZ"

Hasan Gümüş, "Bu örnek çalışmanın diğer okullarımıza da daha farklı şekilde aktarılması için çalışmaları yapıyoruz. Okul müdürümüz Ramazan Yeniaydın harekete geçti, bir üst katı bilim sokağı onun da üst katını tarih sokağı şeklinde dönüştüreceğiz. Bu uygulamanın hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU"

Edebiyat öğretmeni Osman Taşçı ise, "Bu kütüphaneyi biraz da görsellerle süsleyip pratik hale getirmek istedik. Derslerde anlattığımız kilometre taşı yazarları ve şairleri koridora taşıdık. Öğrencilerimiz onlarla birebir temas kurdular, daha ilgi çekti. Güzel bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.



