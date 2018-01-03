Edebiyatseverler için yeni kitaplar

Kitapseverlerin beğenisine sunulan yeni öykü ve romanlar yayımlandı. Edebiyat tutkunların gözden kaçırmaması gereken eserler, okuyucularını bekliyor.

Edebiyatseverler için oldukça farklı seçenekler sunan yayınevleri, yayımladıkları kitaplarla üretmeye devam ediyorlar. Sekiz kitabın yer aldığı öykü ve roman seçkimizde sizin için seçtiklerimiz...

JAMES PETERSON - KISKAÇ

james Peterson'dan nefes kesen bir roman...

Yazar: James Peterson

Yayınevi: Mona Yayınevi

İlk baskı yılı: 2017

Türü: Roman

Syf: 308

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D&R

RSYA WALKER -KAYIP ZAMANIN KIYISINDA

Işık saçan madalyonlar, tarihte geri giderek yapılan değişiklikler, dünyayı yok etmeye hazırlanan tarikatlar, çıkılması gereken zaman yolculukları…

Heyecan dolu bir serüven.

Yazar: Rsya Walker

Yayınevi: Hep Kitap

Çeviren: Merve Doğruer

Türü: Roman

İlk baskı yılı: 2017

Syf: 432

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İdefix

NATHANAEL WEST - ÇEKİRGENİN GÜNÜ

Nathanael West, parlak yıldızların gölgesinde yaşam mücadelesi veren bir grup kaybetmeye mahkûm, umutsuz ve yozlaşmış karakterin portresini grotesk bir üslupla çiziyor.

Yazar: Nathanael West

Yayınevi: Everest Yayınları

Çeviren: Emre Ağanoğlu

Türü: Roman

İlk baskı yılı: 2017

Syf: 190

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İdefix

ANAIS NIN - VENÜS ÜÇGENİ

Türkçede ilk kez tam metin olarak yayımlanan Venüs Üçgeni, erotik yazının en usta kalemlerinden birinin olağanüstü zengin ve egzotik öykülerini bir araya getiriyor.

Yazar: Anahis nIN

Yayınevi: Notos Kitap

Çeviren: Betül Kadıoğlu

Türü: Öykü

İlk baskı yılı: 2017

Syf: 125

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D&R

HELGA WEISS - HELGA'NIN GÜNLÜĞÜ

Helga, Prag’da yaşayan Yahudi bir kız çocuğuydu. 1938 yılında Naziler ülkesini işgal etti,başından geçenleri kitaplaştırdı.

Yazar: Helga Weiss

Yayınevi: Pegasus Yayınları

Çeviren: Şeyma Bakıcı

Türü: Öykü, günlük

Syf: 256

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D&R

MUSTAFA ÇEVİKDOĞAN - TEMİZ KAĞIDI

insanların trajikomik hikâyesini ince bir kara mizahla kaleme alıyor Mustafa Çevikdoğan.

Yazar: Mustafa Çevikdoğan

Yayınevi: Can Yayınları

Dili: Türkçe

Türü: Öykü

Syf: 176

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D&R

VOLKER KUTSCHER - ISLAK BALIK (Gereon Rath'ın ilk Vakası)

Cumhuriyeti’nin kırılgan demokrasisi çöküyor, Nazilerin iktidarı yaklaşıyor... Volker Kutscher, bu dönemin atmosferini, polisiye edebiyatın dünyası içinden anlatıyor.

Yazar: Volker Kutscher

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çeviren: Cem Sey

Türü: Roman, polisiye

Syf: 480

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D&R

ÇİSEL ONAT - SEVİŞMENİN HİÇBİR RİSKİ YOKTUR İÇNDE AŞK YOKSA

İçsel Onat'tan iç hesaplaşmalarla dolu bir öykü seçkisi...

Yazar: İçsel Onat

Yayınevi: Yütük Ülke Yayınları

Dili: Türkçe

Syf: 240

Türü: Öykü

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D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]