Edebiyatseverler için yeni kitaplar

Kitapseverlerin beğenisine sunulan yeni öykü ve romanlar yayımlandı. Edebiyat tutkunların gözden kaçırmaması gereken eserler, okuyucularını bekliyor.
Edebiyatseverler için oldukça farklı seçenekler sunan yayınevleri, yayımladıkları kitaplarla üretmeye devam ediyorlar. Sekiz kitabın yer aldığı öykü ve roman seçkimizde sizin için seçtiklerimiz...
JAMES PETERSON - KISKAÇ
james Peterson'dan nefes kesen bir roman...
Yazar: James Peterson
Yayınevi: Mona Yayınevi
İlk baskı yılı: 2017
Türü: Roman
Syf: 308
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
RSYA WALKER -KAYIP ZAMANIN KIYISINDA
Işık saçan madalyonlar, tarihte geri giderek yapılan değişiklikler, dünyayı yok etmeye hazırlanan tarikatlar, çıkılması gereken zaman yolculukları…
Heyecan dolu bir serüven.
Yazar: Rsya Walker
Yayınevi: Hep Kitap
Çeviren: Merve Doğruer
Türü: Roman
İlk baskı yılı: 2017
Syf: 432
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
NATHANAEL WEST - ÇEKİRGENİN GÜNÜ
Nathanael West, parlak yıldızların gölgesinde yaşam mücadelesi veren bir grup kaybetmeye mahkûm, umutsuz ve yozlaşmış karakterin portresini grotesk bir üslupla çiziyor.
Yazar: Nathanael West
Yayınevi: Everest Yayınları
Çeviren: Emre Ağanoğlu
Türü: Roman
İlk baskı yılı: 2017
Syf: 190
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
ANAIS NIN - VENÜS ÜÇGENİ
Türkçede ilk kez tam metin olarak yayımlanan Venüs Üçgeni, erotik yazının en usta kalemlerinden birinin olağanüstü zengin ve egzotik öykülerini bir araya getiriyor.
Yazar: Anahis nIN
Yayınevi: Notos Kitap
Çeviren: Betül Kadıoğlu
Türü: Öykü
İlk baskı yılı: 2017
Syf: 125
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
HELGA WEISS - HELGA'NIN GÜNLÜĞÜ
Helga, Prag’da yaşayan Yahudi bir kız çocuğuydu. 1938 yılında Naziler ülkesini işgal etti,başından geçenleri kitaplaştırdı.
Yazar: Helga Weiss
Yayınevi: Pegasus Yayınları
Çeviren: Şeyma Bakıcı
Türü: Öykü, günlük
Syf: 256
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
MUSTAFA ÇEVİKDOĞAN - TEMİZ KAĞIDI
insanların trajikomik hikâyesini ince bir kara mizahla kaleme alıyor Mustafa Çevikdoğan.
Yazar: Mustafa Çevikdoğan
Yayınevi: Can Yayınları
Dili: Türkçe
Türü: Öykü
Syf: 176
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
VOLKER KUTSCHER - ISLAK BALIK (Gereon Rath'ın ilk Vakası)
Cumhuriyeti’nin kırılgan demokrasisi çöküyor, Nazilerin iktidarı yaklaşıyor... Volker Kutscher, bu dönemin atmosferini, polisiye edebiyatın dünyası içinden anlatıyor.
Yazar: Volker Kutscher
Yayınevi: İletişim Yayınları
Çeviren: Cem Sey
Türü: Roman, polisiye
Syf: 480
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
ÇİSEL ONAT - SEVİŞMENİN HİÇBİR RİSKİ YOKTUR İÇNDE AŞK YOKSA
İçsel Onat'tan iç hesaplaşmalarla dolu bir öykü seçkisi...
Yazar: İçsel Onat
Yayınevi: Yütük Ülke Yayınları
Dili: Türkçe
Syf: 240
Türü: Öykü
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]