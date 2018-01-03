taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.879
USD
3,7587
EURO
4,5163
ALTIN
158,82
PETR
66,7200

Edebiyatseverler için yeni kitaplar

Edebiyat tutkunların okuması gereken yeni eserler Kitap Ayracı listesinde...

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 15:18..
  1. Haberler
  2. KUTU LINK

Kitapseverlerin beğenisine sunulan yeni öykü ve romanlar yayımlandı. Edebiyat tutkunların gözden kaçırmaması gereken eserler, okuyucularını bekliyor.

Edebiyatseverler için oldukça farklı seçenekler sunan yayınevleri, yayımladıkları kitaplarla üretmeye devam ediyorlar. Sekiz kitabın yer aldığı öykü ve roman seçkimizde sizin için seçtiklerimiz...

JAMES PETERSON - KISKAÇ

Edebiyatseverler için yeni kitaplar

james Peterson'dan nefes kesen bir roman...

Yazar: James Peterson

Yayınevi: Mona Yayınevi

İlk baskı yılı: 2017

Türü: Roman

Syf: 308

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

RSYA WALKER -KAYIP ZAMANIN KIYISINDA

Edebiyatseverler için yeni kitaplar

Işık saçan madalyonlar, tarihte geri giderek yapılan değişiklikler, dünyayı yok etmeye hazırlanan tarikatlar, çıkılması gereken zaman yolculukları…

Heyecan dolu bir serüven.

Yazar: Rsya Walker

Yayınevi: Hep Kitap

Çeviren: Merve Doğruer

Türü: Roman

İlk baskı yılı: 2017

Syf: 432

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

NATHANAEL WEST - ÇEKİRGENİN GÜNÜ

Edebiyatseverler için yeni kitaplar

Nathanael West, parlak yıldızların gölgesinde yaşam mücadelesi veren bir grup kaybetmeye mahkûm, umutsuz ve yozlaşmış karakterin portresini grotesk bir üslupla çiziyor.

Yazar: Nathanael West

Yayınevi: Everest Yayınları

Çeviren: Emre Ağanoğlu

Türü: Roman

İlk baskı yılı: 2017

Syf: 190

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

ANAIS NIN - VENÜS ÜÇGENİ

Edebiyatseverler için yeni kitaplar

Türkçede ilk kez tam metin olarak yayımlanan Venüs Üçgeni, erotik yazının en usta kalemlerinden birinin olağanüstü zengin ve egzotik öykülerini bir araya getiriyor.

Yazar: Anahis nIN

Yayınevi: Notos Kitap

Çeviren: Betül Kadıoğlu

Türü: Öykü

İlk baskı yılı: 2017

Syf: 125

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

HELGA WEISS - HELGA'NIN GÜNLÜĞÜ

Edebiyatseverler için yeni kitaplar

Helga, Prag’da yaşayan Yahudi bir kız çocuğuydu. 1938 yılında Naziler ülkesini işgal etti,başından geçenleri kitaplaştırdı.

Yazar: Helga Weiss

Yayınevi: Pegasus Yayınları

Çeviren: Şeyma Bakıcı

Türü: Öykü, günlük

Syf: 256

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

MUSTAFA ÇEVİKDOĞAN - TEMİZ KAĞIDI

Edebiyatseverler için yeni kitaplar

insanların trajikomik hikâyesini ince bir kara mizahla kaleme alıyor Mustafa Çevikdoğan.

Yazar: Mustafa Çevikdoğan

Yayınevi: Can Yayınları

Dili: Türkçe

Türü: Öykü

Syf: 176

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

VOLKER KUTSCHER - ISLAK BALIK (Gereon Rath'ın ilk Vakası)

Edebiyatseverler için yeni kitaplar

Cumhuriyeti’nin kırılgan demokrasisi çöküyor, Nazilerin iktidarı yaklaşıyor... Volker Kutscher, bu dönemin atmosferini, polisiye edebiyatın dünyası içinden anlatıyor.

Yazar: Volker Kutscher

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çeviren: Cem Sey

Türü: Roman, polisiye

Syf: 480

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

ÇİSEL ONAT - SEVİŞMENİN HİÇBİR RİSKİ YOKTUR İÇNDE AŞK YOKSA

Edebiyatseverler için yeni kitaplar

İçsel Onat'tan iç hesaplaşmalarla dolu bir öykü seçkisi...

Yazar: İçsel Onat

Yayınevi: Yütük Ülke Yayınları

Dili: Türkçe

Syf: 240

Türü: Öykü

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]


İlginizi Çekebilir
Josh Malerman’dan soluk kesen roman: Kırmızı Piyano
İngiliz yazar Josh Malerman, romanında gizemli bir sesi çözmek için yola çıkan müzik grubu Danes üyelerinin başından geçen serüvenleri bir solukta anlatıyor.
Stendhal’in tüm zamanların çok okunan romanı: Kırmızı ve Siyah
Fransız yazar Stendhal’in ‘Kırmızı ve Siyah’ romanı ana karakter Julien Sorel’in geleceği hakkındaki kararsızlığını ele alırken, dönemin sosyolojisine dair okurlara bir fotoğraf sunuyor.
Karanlık Yılbaşı Öyküleri
Bilgi Yayınevi etiketiyle raflarda yerini alan ‘Karanlık Yılbaşı Öyküleri’ okurları karanlık ve korku dolu kuytularda gezintiye çıkartıyor.
Öyküseverlerin okuması gereken kitaplar
Edebiyatseverlerin okuması gereken 10 öykü kitabından öne çıkanlar...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

100
ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

165
İran'da hükümete destek gösterileri başladı

İran'da hükümete destek gösterileri başladı

153
CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

194
2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

127
Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

140
Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

243
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM