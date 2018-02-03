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Ederemit'te bir öğretmen soba gazından hayatını kaybetti

48 yaşındaki Müzik Öğretmeni Hadi Tiryaki, Edremit'te sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

DHA | 03.02.2018 - 23:59..
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Edremit ilçesi, Altınkum Mahallesinde ikamet eden Mustafa Serin Fen Lisesi Müzik öğretmeni Hadi Tiryaki’den 1 gündür haber alamayan arkadaşları dün gece yarısı Tiryaki’nin evine gitti. Evin zilini çalan arkadaşları, kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeri girdiklerinde, Tiryaki’nin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Durumu hemen polise ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdiler.

Ederemit'te bir öğretmen soba gazından hayatını kaybetti

EKİPLER GELDİĞİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Eve gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan müdahalede Hadi Tiryaki’nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Savcılık ve olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Hadi Tiryaki’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Hadi Tiryaki’nin cenazesinin memleketi İzmir’e gönderileceği öğrenildi.

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