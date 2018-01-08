Edgar Allan Poe’den Morgue Sokağı Cinayetleri

Saat üç dolaylarında, St. Rock semti sakinleri Madam L’Espanaye ile kızı Matbazel Camille L’Espanaye’nin tek başlarında oturdukları bilinen, Morgue Sokağı’ndaki bir evin dördüncü katından gelen korkunç çığlıklarla uykularından uyandılar.

Böyle başlar Adgar Allan Poe’nin Morgue Sokağı Cinayetleri romanı…

ADINI "KANLI" HARFLERLE YAZDIRDI

Dünya edebiyatında yazdığı korku ve polisiye eserlerle bu türün önde gelen kalemlerinden olan Poe, adını polisye edebiyata tabiri caizse “kanlı” harflerle yazdırmıştır. İlk defa 1841’de Graham’s Magazine’de yayımlanan kitap, Poe’ye uluslararası bir işlevlik kazandırdı. Şair, yazar ve eleştirmen, gizem ile macera içeren şiir ve öyküleriyle tanınmakta ve Amerikan romantizmi ile Amerikan öykücülüğünü öncüleri arasında yer alıyor.

İYİ GÖZLEMLE GELEN DEDEKTİFLİK

Amerika’nın Boston şehrinde 1809’da dünyaya gelen Poe, yazdığı kısa öykülerle adından sıkça söz ettirmiştir. Polisiye metinlerde başvurduğu usta dedektiflik, onun aynı zamanda iyi bir gözlemci olduğunun ana göstergesidir. Kitap, Morgue Sokağı Cinayetleri, Marie Roget Esrarı ve Çalınan Mektup adlı üç öyküden bir araya gelmektedir. Edebiyatta korku ve polisiye 18. Ve 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Poe, bunun yaratıcısıdır desek yeridir.

Filmin tanıtım afişi

Morgue Sokağı Cinayetleri, 1932’de ABD’li yönetmen Robert Florey tarafından beyaz perdeye taşındı. Sonraki süreçlerde defalarca tiyatroya ve piyeslere konu olan kitap, Poe’nin en bilindik eserlerinin başında gelmektedir.

DEDEKTİF KELİMESİNİN YARATICISI OLDU

Dedektif kelimesi henüz yokken yazdığı Morgue Sokağı Cinayetleri kitabıyla oluşturduğu olay örgüsü, günümüze kadar yazılmış olan hemen hemen her dedektif öyküsünün ustası olmuştur. Dolasıyla Batı’daki dedektif öykülerinin de öncüsü sayılır.

Poe..

Poe, edebi eserlerin tek duygu ve düşünceye odaklı olması gerektiğine inandığı için çoğunlukla kısa yapıtlar kaleme almıştır. Kuzgun, Gammaz Yürek, Usher Evi’nin Çöküşü, Kuyu ve Sarkaç, Altın Böcek, Çalınmış Mektup gibi eserleri kaleme alan Poe, 1849 yılında hayatını kaybetti.

PARİSLİLERİN KONUŞTUĞU CİNAYET

Madam L’Espanaye ve kızı Matbazel Camille L’Espanaye oturdukları evlerinden vahşice öldürülürler. Bütün Parislilerin konuştuğu bu cinayeti kim ve neden işledi? Cinayetten sonra çığlıkları duyan sokak sakinlerinin verdikleri farklı ifadeler, düğümünün çözümünü zorlaştırır. Zira insanların verdikleri ifadelerde, bağrışmaların, çığlıkların farklı dillerde olduğunu söyleyerek kesin bir kanıya varamazlar.

Madam L’Espanaye’nin başı kesilmiş şekilde öldürülürken, kızı Matbazel Camille L’Espanaye ise, öldürüldükten sonra bacaya sıkıştırılmış vaziyette bulunur. Hem Fransa emniyetinin hem de dedektif C. Auguste Dupin ve anlatıcının cinayeti çözmek için büyük uğraş verdikleri Morgua Sokağı Cinayetleri, bulunan her yeni bulguyla farklı bir hal alır.

CİNAYETİN ÜZERİNDEKİ SİS PERDESİ

Öyle ki, cinayeti bir orangutanın bile işlediğine dair spekülasyonlar yapılır. Evde değerli eşyaların, paraların ise çalınmaması ilginç olan bir diğer husus. Olayları en ince detayına kadar irdeleyen Poe, cinayetin üzerindeki sis perdesini aralamak için en ufak ihtimali bile satırlarında belirtiyor.

Cinayeti bir orangutanın işlediğine dair bir görsel

Anlatıcının Paris’te tanıştığı C. Auguste Dupin’le giriştikleri bu serüven, onlara farklı kapıların anahtarını sunacak, böylece kitabı bir an olsun bile elinizden bırakamayacaksınız.

Polisiye severlerin mutlaka okuması gereken Morgue Sokağı Cinayetleri, her okurun kitaplığında bulunması gerekenlerden.

Ustaca bir kurgu, yalın bir dil...

Yazar: Edgar Allan Poe

Çeviren: Cem Soydemir

Yayınevi: Doğu Batı Yayınları

Türü: Polisiye, korku

İlk baskı yılı: 2017

Syf: 123

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