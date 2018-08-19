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Edip Akbayram: Ben insana ibadet ediyorum

Edip Akbayram, Alevi olmadığını ancak Alevi felsefesini benimsediğini anlattı.

Haber Merkezi | 19.08.2018 - 09:42..
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Sanatçı Edip Akbayram, Alevi kültürüne yakın olmasıyla ilgili gelen sorulara "Ben Alevi değilim." yanıtını verdi. Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan Akbayram, hayat felsefesinin "Benim kabem insandır." olduğunu şu sözlerle anlattı:

"ALEVİLERİN FELSEFESİ"

"Ben Alevi değilim, defterimde Sünni yazıyor. Lisede müziğe başladığım zaman güzel bir cümle gördüm; “Eline, beline, diline sahip ol” diye... “Bu kim” dedim. “Bu Alevilerin felsefesi” dediler. Bu cümleyi açtığınız zaman, çok güzel bir insan profili çıkıyor. Sonra başka güzel bir cümle daha buldum, “Benim kabem insandır” diye... Ben 80 milyona şarkı söylüyorum, sen 80 milyona yazıyorsun.

"BEN İBADET EDİYORSAM İNSANA İBADET EDİYORUM"

O zaman ben şarkı söylüyorsam, herkesin inancına saygılı olmak zorundayım. Demokrasinin kuralı budur. Ben ibadet ediyorsam, insana ibadet ediyorum. Benim kabem insandır... Aslında bu felsefeyi tüm insanlar içinde hissetse ötekileştirme olmaz. Bireysel ve sanatsal kavga olmaz."

Edip Akbayram: Ben insana ibadet ediyorum

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