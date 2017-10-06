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Edip Uğur istifa iddialarına cevap verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlayarak "Hanımı bile inandıramıyorum " dedi.

06.10.2017 - 11:15
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Edip Uğur istifa iddialarına cevap verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü ve istifa edeceği gibi iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Hakkında çıkan haberlerin asparagas olduğunu ifade eden Uğur, görevine devam edeceğini söyledi.

"CEVAP VERMEKTEN BIKTIM"

Habertürk'e konuşan Edip Uğur, "Ne istifa ettik, ne Cumhurbaşkanımızla görüştük. Hepsi asparagas haber, uydurulmuş haber. Çünkü ben de artık cevap vermekten bıktım.

Edip Uğur istifa iddialarına cevap verdi

"HANIMI BİLE İNANDIRAMIYORUM"

Hanımı bile inandıramıyoruz. Bana diyor, 'Cumhurbaşkanı ile görüşüyorsun, bize haber vermiyorsun.' Ben de 'Yok öyle bir şey.' diyorum. 'Bütün televizyonlarda resmin çıkıyor, altyazılar geçiliyor' diyor. Böyle bir şey söz konusu. Türkiye Belediyeler Birliği'nin kongresi var. Kongreye geldik." şeklinde konuştu.

Edip Uğur istifa iddialarına cevap verdi VİDEO

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