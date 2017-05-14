Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Pazar Günleri 1'nci Murat Kapalı Pazar yerinde kurulan girişimci kadınların yer aldığı kırsal kalkınma pazarına gitti.

SELFİE ÇEKME BAHANESİYLE GÖZÜNE ÖNCE YUMURTA SONRA YUMRUK ATTI

Tezgahları dolaşan Gürkan'ın yanına aynı pazarda yumurta sattığı öğrenilen Görkem Huslu gelerek selfie çekme bahanesiyle yaklaşıp, elindeki yumurtayla Gürkan'a saldırdı. Gürkan'ın yüzüne birkaç kez vuran Huslu korumaların müdahalesiyle uzaklaştırıldı daha sonra ise kaçtı.

Edirne Belediye Başkanı'na yumurtalı yumruklu saldırı VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Edirne Emniyet Müdürlüğü önüne kadar gelen Görkem Huslu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Makam aracıyla Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne giden Belediye Başkanı Recep Gürkan ise sağlık kontrolünden geçirildi.

SOL GÖZÜNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Yumurtalı saldırgan Görkem Huslu'dan şikayetçi olan Gürkan'ın sol gözünün içerisinde yırtık tespit edildi.

Saldırı olayının duyulmasının ardından CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ve çok sayıda kişi hastaneye gelerek Huslu'yu ziyaret etti. Kontrollerinin ardından hastanenin acil servisinden çıkan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, saldırgan Görkem Huslu'nun yanına selfie çekilme bahanesiyle geldiğini anlatarak şunları söyledi:

"ENTERASAN BİR OLAY"

"Enteresan bir olay. Bilindiği gibi bugün kadın girişimcilerle kurduğumuz, Kırsal kalkınma pazarının hem anneler günü hem de kuruluş yıldönümüydü. Orada çalışan emekçi kadınlarımız beni kutlama için davet ettiler. Anneler günü ve pazarın kuruluşu nedeniyle saat 12.00'de pasta kesecektik. Pazara gittim, kadınlarımızı dolaşırken delikanlı geldi. Oda orada yumurta satıyormuş, 'selfie çekilebilir miyiz?' dedi. Çekiliriz dedim. Tam selfie çekilirken ki selfie çekildiğiniz için herhangi bir savunmanız yok.

"DİĞER ELİNDEKİ YUMURTAYLA GÖZÜME VURDU"

Birden sol gözüme diğer elinde yumurta varmış, güçlü bir şekilde birkaç kez yüzüme yumurta ile vurdu. Gözümün içerisinde bir yırtılma var. Doktorlar tedavisini hemen başlattılar. Ama sonradan öğreniyoruz ki bir saat önceden benimle ilgili bir video yayınlamış, bir şeyler içiyor, ne içtiğini de bilmiyoruz. Adli ve emniyet makamları bakacaktır. Neden saldırdığını bilmiyoruz, selfie çekilelim diye geldi, böyle oldu."





Doktorların kendisine hastanede yatış verdiğini ifade eden Gürkan, uzun süre önce planlanan yeni nikah salonu açılışının ardından hastaneye dönerek tedavisinin sürdürüleceğini söyledi.

Gözaltına alınan Görkem Huslu'nun ise bir süre önce Edirne Belediyesi'nde çalıştığı ve disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, annesinin de Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Güler Soyaslan, olduğu belirtildi.