Edirne Liseli öğrenciler kan verdi

Edirne Lisesi öğrencileri, okullarında şehitler anısına kan bağışında bulundu

Türk Kızılayı ekiplerince öğrencilerin kan bağışında bulunabilmesi için okulun giriş kısmına sedyeler yerleştirildi.

TENEFFÜSTE KAN VERDİLER

Okulun Kan Bağışı Kulübünce Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yılı dolayısıyla Türk Kızılayı işbirliğinde yürütülen kampanyada, teneffüse çıkan öğrenciler kan bağışında bulundu.

Edirne Lisesi Müdür Vekili İlbey Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlamlı bir gün için öğrencilerinin kan bağışı kampanyası düzenlediğini söyledi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Kan bağışı konusunda herkesin bilinçli olması gerektiğini ve kan vermenin hayat kurtardığını aktaran Cengiz, "Kan akıtıp can alacağımıza 'kan verip can verin' diyoruz. Bu çerçevede hayatımız boyunca can verenlerden olalım. Duyarlılık gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel organizasyonların okulumuzda artarak devam etmesini diliyorum." diye konuştu.

Edirne Lisesi Kan Bağış Kulübü Başkanı Yıldız Özer de kan bağışı etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Bu etkinliği yapma amacımız kan bağışı konusunda herkesi bilinçlendirmek aynı zamanda kan bağışı yaparak kan merkezine destek olmak." dedi.

12. SINIF ÖĞRENCİLERİ KAN VERDİ

Kampanyaya destek veren Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da gençlerin örnek davranışına katkıda bulunmak amacıyla kan bağışında bulunmaya geldiğini belirtti.

Yaş kriterine uyan 12. sınıf öğrencileri, kampanya kapsamında kan verdi.