Edirne, özel müze ziyaretçi sayısıyla öne çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun "İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması özel müzeler, eser ve ziyaretçi sayıları" 2017 yılı verisine göre, Edirne'deki müzeleri 640 bin 52 kişi ziyaret etti.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Verilere göre, İstanbul'daki 56 müzeyi geçen yıl 3 milyon 902 bin 978, Ankara'daki 41 müzeyi 1 milyon 68 bin 876 ziyaretçi gezdi.

7 özel müzeye ev sahipliği yapan Edirne ise İstanbul ve Ankara'dan sonra ziyaretçi sayısıyla 78 ili geride bıraktı. Bir çoğu tematik olan kentteki özel müzeler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

MÜZELERE BÜYÜK İLGİ

Kurtuluş Savaşı dönemi ve sonrasının anlatıldığı Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, vakıf eserlerinin yer aldığı Vakıf Müzesi, Osmanlı dönemi tıp hayatının aktarıldığı Sağlık Müzesi, Edirne ve Uzunköprü'de bulunan kent müzeleri, İlhan Koman Resim ve Heykel Müzesi ile Osman İnci Müzesi, içerisinde barındırdığı 1611 eserle kente gelen pek çok ziyaretçiden ilgi gördü.