Edirne Sarayı turizme açılacak

Edirne'de 1450 yılında dönemin Osmanlı Padişahı II. Murat tarafından, Tunca Nehri kıyısında, şimdiki adıyla Sarayiçi bölgesinde inşaatına başlanılıp, Fatih Sultan Mehmet, tarafından 1475 yılında Cihannüma Kasrı'nın yapımıyla tamamlanan Edirne Sarayı, Kültür Bakanlığı ve Edirne Valiliği tarafından restorasyona alındı.

FATİH'İN EĞİTİM ALDIĞI SARAY

Osmanlı'nın imparatorluğa geçiş dönemine ev sahipliği yapan Edirne Sarayı, Fatih Sultan Mehmet'in eğitim alıp yaşadığı saray olarak biliniyor.

Edirne Sarayı'nın ana yapısını oluşturan en önemli yapısı olarak göze çarpan, 7 kat inşa edilen Cihannüma Kasrı, restorasyonla ayağa kaldırılırken, Kum Kasrı Hamamı, Adalet Kasrı ve saray mutfağı gibi önemli yapıları tekrar teşhir ve tanzim edilerek, dönemin değerli eşyaları konularak müze haline getirilip hizmete açılması planlanıyor.





Edirne İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Osmanlı'nın cihan imparatorluğuna uzanan yoldaki tüm planlamalarını Fatih Sultan Mehmet'in Edirne Sarayı'nda başlattığını söyledi.

"ZİYARETÇİ SAYISININ ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Projenin tamamlanmasıyla, Edirne'ye ziyaretçi sayısının artacağını belirten Hacıoğlu, "Sarayiçi ören yeri projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Osmanlı'nın devlet olmaktan cihan imparatorluğuna uzanan yoldaki tüm planlamalar Fatih Sultan Mehmet tarafından bu restorasyona başladığımız Edirne Sarayı'nda gerçekleşmiştir.

Bizim için çok önemli bu sarayın restorasyon çalışmasından sonra kenti ziyaretçi sayısı artırmasını bekliyoruz. Bu çalışmayla birlikte Makedonya Saat Kulesi, Şükrüpaşa Anıtı ve tabyası bakanlık yatırım programına alındı. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalara da başlayacağız." dedi.



