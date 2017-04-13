Edirne Şehitliği'ndeki masalar çalındı

Türkiye'de Çanakkale Şehitliği'nden sonra 5 bin 5 şehidin mezarıyla ikinci büyük şehitlik olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde, ziyaretçilerin dinlenmesi için bağışlarla yapılan 5 banklı masadan 4’ü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

BAĞIŞLARLA YAPILMIŞTI

Şehitlikteki masaların çalınmasına çok üzüldüğünü söyleyen, Edirne Şehit Alileri Derneği Başkanı Faruk Çiftçi şöyle dedi: "Biz buraya şehitleri ziyaret etmeye gelenlerin dinlenmesi için, yapılan yardımlarla bu bank masaları yaptırdık. Vatanı için canını feda edenlerin yattığı şehitlikten nasıl bu masalar çalınır anlamış değilim. Gerçekten Edirne’de böyle bir şeyin yaşanmasına çok üzüldüm. Olayı polise haber verdik. Bunu kim ya da kimler yaptı bilmiyorum, anlamakta zorlanıyorum. Burası şehitlik. Benim evimdeki masayı çalsalardı bu kadar üzülmezdim.”

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Polis, masaları çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

















