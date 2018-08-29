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Edirne Valisi: Belediye tuvalet yeri için başvurmadı

Edirne'de tartışmaya konu olan umumi tuvaletin yeriyle ilgili Belediye Başkanı "yer için başvurduk" derken Vali ise "başvuru yok" karşılığını verdi.

DHA | 29.08.2018 - 16:28..
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Edirne Belediyesi, kent merkezinde resmi törenlerin yapıldığı meydandaki Atatürk Anıtı'nın hemen arkasına içinde kadın, erkek, engelli tuvaleti ile anne-bebek kabini koydu.

BELEDİYE: "NEREYE KOYALIM" DİYE SORDUK

Henüz bağlantıları yapılmayan ve kapalı bulunan tuvalet kabininin Atatürk Anıtı arkasına konulması tartışmalara neden olurken, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, SİT bölgesi olduğu için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na 'Nereye koyalım?' diye görüş sorduklarını açıkladı.

Edirne Valisi: Belediye tuvalet yeri için başvurmadı

VALİ: TUVALETİN YERİ İÇİN BAŞVURU YOK

Edirne Valisi Günay Özdemir ise seyyar tuvalet için belediyenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne müracaatta bulunulmadığını ve uygulamanın izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Özdemir, "Edirne Belediyesinin Atatürk Anıtı'na koyduğu seyyar tuvaletin kentte tartışmaya neden olmasının üzerine belediye tarafından yapılan açıklamada tuvaletlerin henüz faaliyete geçmediği, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne müracaat edildiği uygun bulunması halinde kullanıma açılacağı ifade edilmiştir. İlgili kurum tarafından yapılan incelemede herhangi bir  müracaatın bulunmadığı ve uygulamanın izinsiz olduğu tespit edildi" dedi.

Edirne Valisi: Belediye tuvalet yeri için başvurmadı

"ALTIN ÜÇGENDE" İNCELEME YAPILDI

Edirne'de Selimiye Camii, Üçşerefli Camii ile Eski Camii arasında kalan ve 'altın üçgen' denilen SİT alanı bölgesinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. Projesi olmayan, kötü görüntüye neden olan kabin, cam tasarım, tente, çay bahçelerinde izinsiz kapatılan alanlar tespit edildi. Kurul, izinsiz yapıların kaldırılması için çalışma başlattı.

Edirne Valisi: Belediye tuvalet yeri için başvurmadı

Atatürk Anıtı'nın arkasına konulan tuvalet tartışması haberi
Edirne Valisi: Belediye tuvalet yeri için başvurmadı

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