Edirne Valisi'nden Karslıları inciten açıklama

Edirne Belediyesi ev sahipliğinde Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından ETSO konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Özdemir çok tartışılacak bir açıklamanın altına imzasını attı.

"EDİRNE HALKI VATANINI SEVER"

Edirnelilerin vatan sevgisini överken talihsiz açıklamaların altına imzasını atan Vali Özdemir, SOLO TÜRK gösterisini örnek vererek,aynı gösterinin Kars-Sarıkamış'ta görev yaptığı yıllarda da yapıldığını ve orada yaşayan insanların Edirne'deki kadar aynı duyguyu taşımadıklarını belirtti.

Vali Özdemir, "Sarıkamış'ta da SOLO TÜRK ile beraberdik. Ama bu kadar duygusal değildi. Çünkü Edirne halkı vatanını seven, bayrağına sahip çıkan, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkan halktır. Edirnelileri tanımaktan büyük mutluluk duydum. Artık Edirneliyim ve Edirne'yi her yerde yaşayacağım. şeklinde konuştu.

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VALİYE BÜYÜK TEPKİ

Vali'nin bu konuşması Edirne ve Kars halkının tepkisine yol açtı. Valilikten konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmezken sosyal medyada ve özellikle Kars'ta, Özdemir'in sözleri büyük tepkilere neden oldu.